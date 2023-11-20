Яблочный пирог с клюквой: готовим вкусную выпечку

Выпечка с яблоками — классика среди осенних рецептов, а попробуйте добавить к яблокам еще и клюкву.

Яблочный пирог с клюквой: готовим вкусную выпечку
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Вы получите удивительное сочетание, которое соберет за вечерним чаем всю семью.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт
  • Мука — 150 г
  • Миндальная мука и мелко измельченный миндаль — 50 г
  • Сахар — 180 г
  • Сливочное масло — 130 г
  • Рикотта — 100 г
  • Сода — 1 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Сок и цедра с 1/2 лимона
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Яблоки кислые — 3 крупных
  • Клюква вяленая — 50 г

Процесс приготовления:

  1. Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавить по одному яйца, после каждого хорошо взбить.
  2. В рикотту добавить соду, перемешать и добавить в тесто, взбить.
  3. Добавить просеянную муку и миндаль с разрыхлителем и перемешать.
  4. Добавить цедру, сок лимона и очищенные и нарезанные на мелкий кубик яблоки с клюквой. Перемешать.
  5. Форму для кекса смазать маслом, посыпать мукой (лишнюю муку стряхнуть), выложить тесто, выпекать в заранее разогретой до 170 С духовке 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
  6. Через десять минут вынуть из формы и остудить на решетке.
  7. Украсить миндальными лепестками, посыпать сахарной пудрой.