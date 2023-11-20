Яблочный пирог с клюквой: готовим вкусную выпечку
Выпечка с яблоками — классика среди осенних рецептов, а попробуйте добавить к яблокам еще и клюкву.
Вы получите удивительное сочетание, которое соберет за вечерним чаем всю семью.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт
- Мука — 150 г
- Миндальная мука и мелко измельченный миндаль — 50 г
- Сахар — 180 г
- Сливочное масло — 130 г
- Рикотта — 100 г
- Сода — 1 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Сок и цедра с 1/2 лимона
- Ванильный сахар — 10 г
- Яблоки кислые — 3 крупных
- Клюква вяленая — 50 г
Процесс приготовления:
- Мягкое масло взбить с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Добавить по одному яйца, после каждого хорошо взбить.
- В рикотту добавить соду, перемешать и добавить в тесто, взбить.
- Добавить просеянную муку и миндаль с разрыхлителем и перемешать.
- Добавить цедру, сок лимона и очищенные и нарезанные на мелкий кубик яблоки с клюквой. Перемешать.
- Форму для кекса смазать маслом, посыпать мукой (лишнюю муку стряхнуть), выложить тесто, выпекать в заранее разогретой до 170 С духовке 45-50 минут. Готовность проверить шпажкой.
- Через десять минут вынуть из формы и остудить на решетке.
- Украсить миндальными лепестками, посыпать сахарной пудрой.