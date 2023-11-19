Омлет в духовке пышный как в детском саду: пошаговый рецепт

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Омлет в духовке пышный как в детском саду: пошаговый рецепт
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Лайфхаки от фудблогера

  • Чтобы достичь пористой структуры, яичную смесь нельзя взбивать до пышности.
  • Форму следует выбирать не слишком большую, чтобы яичный слой смеси получился достаточно объёмным.
  • Выбирать время приготовления следует, ориентируясь на свою духовку.

Рецепт омлета как в детском саду

Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца вымыть и обсушить бумажным полотенцем, затем разбить их в глубокую миску.

2. Молоко из холодильника остудить до комнатной температуры и влить его к яйцам.

3. Смесь взбить обычной вилкой, а не венчиком или миксером, чтобы омлет имел правильную структуру.

4. Посолить по вкусу и снова взбить вилкой, не доводя до образования большой пены и крупных пузырей.

5. Разогреть духовку до 180-200 градусов.

6. В форму, смазанную сливочным маслом, влить яичную смесь и оставить в духовке примерно на 15-20 мин.

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