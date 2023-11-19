Омлет в духовке пышный как в детском саду: пошаговый рецепт
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Лайфхаки от фудблогера
- Чтобы достичь пористой структуры, яичную смесь нельзя взбивать до пышности.
- Форму следует выбирать не слишком большую, чтобы яичный слой смеси получился достаточно объёмным.
- Выбирать время приготовления следует, ориентируясь на свою духовку.
Рецепт омлета как в детском саду
Ингредиенты:
- яйца — 5 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
1. Яйца вымыть и обсушить бумажным полотенцем, затем разбить их в глубокую миску.
2. Молоко из холодильника остудить до комнатной температуры и влить его к яйцам.
3. Смесь взбить обычной вилкой, а не венчиком или миксером, чтобы омлет имел правильную структуру.
4. Посолить по вкусу и снова взбить вилкой, не доводя до образования большой пены и крупных пузырей.
5. Разогреть духовку до 180-200 градусов.
6. В форму, смазанную сливочным маслом, влить яичную смесь и оставить в духовке примерно на 15-20 мин.
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