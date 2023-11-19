Омлет в духовке пышный как в детском саду: пошаговый рецепт

Берите на заметку лайфхаки от фудблогера — вкус детства вам обеспечен!

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Лайфхаки от фудблогера Чтобы достичь пористой структуры, яичную смесь нельзя взбивать до пышности.

Форму следует выбирать не слишком большую, чтобы яичный слой смеси получился достаточно объёмным.

Выбирать время приготовления следует, ориентируясь на свою духовку.

Рецепт омлета как в детском саду

Ингредиенты: яйца — 5 шт.;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 30 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Яйца вымыть и обсушить бумажным полотенцем, затем разбить их в глубокую миску.

2. Молоко из холодильника остудить до комнатной температуры и влить его к яйцам.

3. Смесь взбить обычной вилкой, а не венчиком или миксером, чтобы омлет имел правильную структуру.

4. Посолить по вкусу и снова взбить вилкой, не доводя до образования большой пены и крупных пузырей.

5. Разогреть духовку до 180-200 градусов.