Не наедаемся до отвала: 6 идей для легкого ужина

Приготовление здорового ужина не обязательно должно быть сложным и трудоемким. Существует множество простых, но вкусных и полезных рецептов, которые можно приготовить за короткое время. Вот несколько идей для легких и сытных ужинов, которые подойдут для всей семьи.

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1. Сэндвичи с авокадо и курицей . Нарежьте авокадо и курицу, положите на хлеб и добавьте листья салата и помидоры. Этот легкий ужин будет полезным и сытным.

2. Овощной салат с тунцом . Смешайте листья салата, помидоры, огурцы и консервированный тунец. Полейте оливковым маслом и добавьте специи для придания вкуса.

3. Греческий йогурт с фруктами и орехами . Смешайте греческий йогурт с нарезанными фруктами и орехами. Этот ужин будет легким, но при этом очень вкусным.

4. Тосты с лососем и сыром . Положите ломтики лосося на гренки, добавьте кусочки сыра и запеките в духовке. Этот ужин будет прост в приготовлении, но выглядит роскошно.

5. Паста с оливковым маслом, чесноком и томатами . Приготовьте спагетти, затем добавьте измельченный чеснок, нарезанные томаты и оливковое масло. Этот ужин прост в приготовлении, но очень вкусный.