5 привычных блюд без муки

В регуправлении Роспотребнадзора порекомендовали ограничить в рационе выпечку и хлебобулочные изделия, повышающие в крови уровень глюкозы.

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Специалисты заявили, что хлебобулочные изделия содержат большое количество «быстрых углеводов», излишки которого преобразуются в жир, вызывают сахарный диабет и заболевания сердца.

Однако некоторые привычные блюда можно приготовить и вовсе без муки. Их можно добавить в ежедневный рацион.

Например, специалисты дали рецепт пиццы на лепешке из куриного фарша. Для этого необходимо куриный фарш разместить по дну формы, запечь в духовке в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов. После этого готовый мясной корж смазать томатной пастой и выложить помидоры, маслины и сыр.

Второе полезное блюдо без муки – творожная запеканка. Для нее необходимо отделить желтки от белков, смешать вторые с творогом, медом и молоком. Белки взбить до пиков и щепоткой солью и чайной ложкой лимонного сока. После этого нужно смешать две части и выпекать в форме около 30 минут.