5 самых полезных сезонных овощей и фруктов

Защититься от болезней осенью и зимой можно при помощи здорового питания. Эксперты рекомендуют в холодное время года есть как можно больше фруктов и овощей. Особенно сезонных.

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Тыква. Она богата антиоксидантами, витаминами А, B2, С, Е. Употребление тыквы улучшит здоровье кишечника, сердца, приведёт в норму кровяное давление, обеспечит организм калием.

Гранат. Этот фрукт содержит некоторые витамины группы В, а также витамины А, С. Гранат помогает привести в норму уровень сахара и холестерина в крови, предотвращает рак, болезнь Альцгеймера.

Хурма. В ней много антиоксидантов, благодаря которым вы защитите организм от рака. Также укрепить иммунитет вам поможет витамин С. Известно, что хурма улучшает пищеварение, борется с язвой и гастритом, очищает печень.

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Мандарин. Он снижает вероятность развития сахарного диабета, болезней печени, улучшает работу пищеварительной системы, защищает от развития болезней сердца и сосудов.

Айва. Этот продукт насыщает надолго и предотвращает запоры. Кроме того, айва улучшает показатели кровяного давления, защищает от болезней сердца и анемии.