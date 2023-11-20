Греемся зимой: 5 рецептов домашнего глинтвейна

Глинтвейн – это традиционный зимний напиток, который сам по себе создает уютную атмосферу и подогревает от холода. Его аромат и вкус наполняют нас теплом и радостью, пробуждая воспоминания о праздниках и семейных традициях. Готовьте глинтвейн и наслаждайтесь его великолепием, делясь им с близкими и друзьями. Представляем вашему вниманию 5 рецептов глинтвейна:

Греемся зимой: 5 рецептов домашнего глинтвейна
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КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИНТВЕЙН

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Из чего готовим:

  1. Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
  2. Сахар – 4 столовые ложки;
  3. Цедра апельсина (1 штука);
  4. Гвоздика – 4 штуки;
  5. Корица – 2 палочки;
  6. Бадьян – 2 звезды.

Как готовим:

  1. Смешиваем необходимые ингредиенты в большой кастрюле;
  2. Греем на среднем огне, не доводя до кипения;
  3. Уменьшаем огонь и держим на плите еще 15 минут, чтобы специи придали аромат и вкус для нашего глинтвейна;
  4. Украшаем палочкой корицы и цедрой апельсина, подаем горячим.

ГЛИНТВЕЙН С МЕДОМ И ЯБЛОКАМИ

Из чего готовим:

  1. Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
  2. Яблоки – 2 штуки;
  3. Мед – 3 столовые ложки;
  4. Гвоздика – 4 штуки;
  5. Корица – 1 палочка;
  6. Имбирь (измельченный) – 1 чайная ложка;
  7. Лимонный сок – 1/2 цитруса.

Как готовим:

  1. Яблоки необходимо вымыть и нарезать кубиками;
  2. В кастрюле смешиваем необходимые ингредиенты;
  3. Доводим до кипения, затем варим на слабом огне 5-7 минут;
  4. Добавляем яблочные дольки и продолжаем варить еще 5 минут;
  5. Выключаем огонь и даем настояться 10-15 минут;
  6. Разливаем по кружкам и наслаждаемся аппетитным глинтвейном.

ГЛИНТВЕЙН С ПЕРСИКАМИ И МЯТОЙ

Из чего готовим:

  1. Безалкогольное вино (белое) – 1 бутылка;
  2. Персики – 2 штуки;
  3. Сахар – 4 столовые ложки;
  4. Мята – 5 веточек;
  5. Корица – 1 палочка;
  6. Бадьян – 2 звезды;
  7. Ванильный стручок – 1 палочка;

Как готовим:

  1. Персики вымываем и режем на дольки;
  2. В кастрюле смешиваем необходимые ингредиенты;
  3. Доводим до кипения и варим еще 5 минут;
  4. Добавляем персиковые дольки и продолжаем варить еще 5 минут;
  5. Снимаем с огня и даем настояться еще 10-15 минут;
  6. Подаем глинтвейн с персиками и мятой в любимых кружках.

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Из чего готовим:

  1. Безалкогольное вино (белое) – 1 бутылка;
  2. Сахар – 2 столовые ложки;
  3. Ванильный стручок – 1 палочка;
  4. Анис – 3-4 звездочки;
  5. Цедра лимона (1 штука);
  6. Цедра апельсина (1 штука);
  7. Корица – 1 палочка.

Как готовим:

  1. В кастрюле соединяем необходимые ингредиенты;
  2. Нагреваем смесь на среднем огне, не доводя до кипения, около 10-15 минут;
  3. Убираем кастрюлю с плиты и даем глинтвейну настояться примерно 20 минут;
  4. Перед подачей греем напиток, но не доводя его до кипения;
  5. Готовый белый глинтвейн можно подавать со срезанным кусочком апельсина либо лимона на дне каждой кружки.

ЯГОДНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

Из чего готовим:

  1. Свежие ягоды (на ваш выбор: малина, черника, клюква, земляника);
  2. Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
  3. Корица – 1 палочка;
  4. Гвоздика – 4 штуки;
  5. Мед – 3 столовые ложки;
  6. Лимон – 1 штука;
  7. Апельсин – 1 штука.

Как готовим:

  1. В сотейнике соединяем необходимые ингредиенты.
  2. Ставим сотейник на умеренный огонь и доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и оставляем на небольшом огне в течение 10-15 минут, чтобы специи насытили глинтвейн ароматом;
  3. Берем лимон и апельсин, режем на ломтики и добавляем их в смесь, тем самым ваш глинтвейн приобретет яркий и свежий аромат благодаря цитрусовым ноткам;
  4. Через 10-15 минут выключаем огонь и оставляем напиток настояться на несколько минут;
  5. Процеживаем глинтвейн через сито, чтобы избавиться от специй и фруктовых кусочков;
  6. Угощаемся этим невероятно вкусным рецептом зимнего напитка!

Глинтвейн можно приготовить и без вина. Его в рецепте традиционно заменяют соком: виноградным, вишневым, яблочным, гранатовым, апельсиновым.