Греемся зимой: 5 рецептов домашнего глинтвейна
Глинтвейн – это традиционный зимний напиток, который сам по себе создает уютную атмосферу и подогревает от холода. Его аромат и вкус наполняют нас теплом и радостью, пробуждая воспоминания о праздниках и семейных традициях. Готовьте глинтвейн и наслаждайтесь его великолепием, делясь им с близкими и друзьями. Представляем вашему вниманию 5 рецептов глинтвейна:
КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛИНТВЕЙН
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Из чего готовим:
- Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
- Сахар – 4 столовые ложки;
- Цедра апельсина (1 штука);
- Гвоздика – 4 штуки;
- Корица – 2 палочки;
- Бадьян – 2 звезды.
Как готовим:
- Смешиваем необходимые ингредиенты в большой кастрюле;
- Греем на среднем огне, не доводя до кипения;
- Уменьшаем огонь и держим на плите еще 15 минут, чтобы специи придали аромат и вкус для нашего глинтвейна;
- Украшаем палочкой корицы и цедрой апельсина, подаем горячим.
ГЛИНТВЕЙН С МЕДОМ И ЯБЛОКАМИ
Из чего готовим:
- Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
- Яблоки – 2 штуки;
- Мед – 3 столовые ложки;
- Гвоздика – 4 штуки;
- Корица – 1 палочка;
- Имбирь (измельченный) – 1 чайная ложка;
- Лимонный сок – 1/2 цитруса.
Как готовим:
- Яблоки необходимо вымыть и нарезать кубиками;
- В кастрюле смешиваем необходимые ингредиенты;
- Доводим до кипения, затем варим на слабом огне 5-7 минут;
- Добавляем яблочные дольки и продолжаем варить еще 5 минут;
- Выключаем огонь и даем настояться 10-15 минут;
- Разливаем по кружкам и наслаждаемся аппетитным глинтвейном.
ГЛИНТВЕЙН С ПЕРСИКАМИ И МЯТОЙ
Из чего готовим:
- Безалкогольное вино (белое) – 1 бутылка;
- Персики – 2 штуки;
- Сахар – 4 столовые ложки;
- Мята – 5 веточек;
- Корица – 1 палочка;
- Бадьян – 2 звезды;
- Ванильный стручок – 1 палочка;
Как готовим:
- Персики вымываем и режем на дольки;
- В кастрюле смешиваем необходимые ингредиенты;
- Доводим до кипения и варим еще 5 минут;
- Добавляем персиковые дольки и продолжаем варить еще 5 минут;
- Снимаем с огня и даем настояться еще 10-15 минут;
- Подаем глинтвейн с персиками и мятой в любимых кружках.
БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Из чего готовим:
- Безалкогольное вино (белое) – 1 бутылка;
- Сахар – 2 столовые ложки;
- Ванильный стручок – 1 палочка;
- Анис – 3-4 звездочки;
- Цедра лимона (1 штука);
- Цедра апельсина (1 штука);
- Корица – 1 палочка.
Как готовим:
- В кастрюле соединяем необходимые ингредиенты;
- Нагреваем смесь на среднем огне, не доводя до кипения, около 10-15 минут;
- Убираем кастрюлю с плиты и даем глинтвейну настояться примерно 20 минут;
- Перед подачей греем напиток, но не доводя его до кипения;
- Готовый белый глинтвейн можно подавать со срезанным кусочком апельсина либо лимона на дне каждой кружки.
ЯГОДНЫЙ ГЛИНТВЕЙН
Из чего готовим:
- Свежие ягоды (на ваш выбор: малина, черника, клюква, земляника);
- Безалкогольное вино (красное) – 1 бутылка;
- Корица – 1 палочка;
- Гвоздика – 4 штуки;
- Мед – 3 столовые ложки;
- Лимон – 1 штука;
- Апельсин – 1 штука.
Как готовим:
- В сотейнике соединяем необходимые ингредиенты.
- Ставим сотейник на умеренный огонь и доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и оставляем на небольшом огне в течение 10-15 минут, чтобы специи насытили глинтвейн ароматом;
- Берем лимон и апельсин, режем на ломтики и добавляем их в смесь, тем самым ваш глинтвейн приобретет яркий и свежий аромат благодаря цитрусовым ноткам;
- Через 10-15 минут выключаем огонь и оставляем напиток настояться на несколько минут;
- Процеживаем глинтвейн через сито, чтобы избавиться от специй и фруктовых кусочков;
- Угощаемся этим невероятно вкусным рецептом зимнего напитка!
Глинтвейн можно приготовить и без вина. Его в рецепте традиционно заменяют соком: виноградным, вишневым, яблочным, гранатовым, апельсиновым.