Несмотря на название, кедровые орехи – это семена хвойного дерева сибирского кедра.

Кедровые орехи содержат большое количество полезных веществ – витамины, минералы, аминокислоты. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе омега-3. Кедровые орехи улучшают работу мозга, сердца и иммунитета.

Кедровые орехи употребляют в сыром виде, добавляют в выпечку и различные блюда. Из них делают масло, которое обладает уникальными вкусовыми качествами и полезными свойствами.