Любимые оценят: готовим норвежскую сливочную уху
Обратите внимание на этот простой рецепт. Норвежскую уху можно приготовить на скорую руку, когда нет времени стоять у плиты, но хочется разнообразить рацион. Любимые точно оценят. Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе, являются отличным противовоспалительным средством. Также в рыбе и сливках много белка. А овощи богаты клетчаткой, так необходимой пищеварительной системе для нормальной работы.
У этого рецепта древние корни. Такое блюдо – излюбленное лакомство северных народов, где водится много лососевых. В России, например, подобный рецепт очень распространен в Карелии. Давайте вместе попробуем приобщиться к кулинарной культуре жителей Севера.
- Растительное масло для обжарки овощей
- 2 моркови
- 1 лук-порей
- 2 помидора без кожуры
- 500 мл овощного или рыбного бульона
- 3-4 картофелины
- 300 г филе рыбы
- 500 мл подогретых сливок 10% жирности
- Специи, соль по вкусу
- Для начала нашинкуйте морковь и лук-порей и обжарьте их на растительном масле.
- После добавьте порезанные кубиками томаты без кожуры. А вслед за томатами – нарезанный кубиками картофель.
- Все это нужно заправить овощным или рыбным бульоном. Туда же необходимо положить порезанную рыбу и влить сливки. Варить до готовности.
- Соль и специи добавить по вкусу.
- Не забудьте, что лучшим украшением супа будет свежая зелень.
Забирайте рецепт в свою кулинарную копилку и наслаждайтесь! Приятного аппетита!