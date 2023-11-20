Готовим норвежскую сливочную уху

Обратите внимание на этот простой рецепт. Норвежскую уху можно приготовить на скорую руку, когда нет времени стоять у плиты, но хочется разнообразить рацион. Любимые точно оценят. Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе, являются отличным противовоспалительным средством. Также в рыбе и сливках много белка. А овощи богаты клетчаткой, так необходимой пищеварительной системе для нормальной работы.