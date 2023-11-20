Любимые оценят: готовим норвежскую сливочную уху

Обратите внимание на этот простой рецепт. Норвежскую уху можно приготовить на скорую руку, когда нет времени стоять у плиты, но хочется разнообразить рацион. Любимые точно оценят. Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в рыбе, являются отличным противовоспалительным средством. Также в рыбе и сливках много белка. А овощи богаты клетчаткой, так необходимой пищеварительной системе для нормальной работы.

Готовим норвежскую сливочную уху
© Клео.Ру

У этого рецепта древние корни. Такое блюдо – излюбленное лакомство северных народов, где водится много лососевых. В России, например, подобный рецепт очень распространен в Карелии. Давайте вместе попробуем приобщиться к кулинарной культуре жителей Севера.

Итак, для того, чтобы сварить такую уху вам понадобится:
  • Растительное масло для обжарки овощей
  • 2 моркови
  • 1 лук-порей
  • 2 помидора без кожуры
  • 500 мл овощного или рыбного бульона
  • 3-4 картофелины
  • 300 г филе рыбы
  • 500 мл подогретых сливок 10% жирности
  • Специи, соль по вкусу
  1. Для начала нашинкуйте морковь и лук-порей и обжарьте их на растительном масле.
  2. После добавьте порезанные кубиками томаты без кожуры. А вслед за томатами – нарезанный кубиками картофель.
  3. Все это нужно заправить овощным или рыбным бульоном. Туда же необходимо положить порезанную рыбу и влить сливки. Варить до готовности.
  4. Соль и специи добавить по вкусу.
  5. Не забудьте, что лучшим украшением супа будет свежая зелень.

Забирайте рецепт в свою кулинарную копилку и наслаждайтесь! Приятного аппетита!