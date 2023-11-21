Эксперт объяснил, как при покупке мяса вычислить зараженное

Сырое мясо может оказаться рассадником инфекций. Как уберечь себя и близких от некачественного товара с прилавков, рассказал Дмитрий Быстров — доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, всматриваться в продукт бесполезно, лучший гарант безопасности — ветеринарное заключение. Документ о здоровье животного должен иметь каждый мясной продукт, вне зависимости от места покупки. Требование одинаково актуально и для супермаркета, и для рынка.

Наличие ветеринарного заключения позволит вам убедиться, что продукт надлежащего качества. По мнению эксперта, это особенно важно на фоне вспышек африканской чумы свиней в регионах. К счастью, эта болезнь — не угроза для человека, к тому же вирус погибает при термической обработке. Но следует помнить о других, более опасных для нас заболеваниях. В любом случае мясо без сопровождающих документов покупать не стоит.