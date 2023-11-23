Многие любители кофе предпочитают пить его с молоком, взбитом в пышную пену.

Обычно в кофейнях для этого используют специальный прибор – капучинатор, который взбивает молоко паром под давлением. Но что делать, если у вас нет такого прибора?

На самом деле, взбить молоко для кофе можно и без капучинатора – для этого понадобится обычный френч-пресс.

Чтобы ваша пена получилась по-настоящему пышной, первым делом разогрейте молоко в сотейнике или микроволновке до 60 градусов Цельсия. Затем залейте молоко в чашу френч-пресса, опустите плунжер и сделайте им движения вверх-вниз, чтобы взбить молоко.