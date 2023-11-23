Как взбить молоко для кофе без капучинатора: видео
Многие любители кофе предпочитают пить его с молоком, взбитом в пышную пену.
Обычно в кофейнях для этого используют специальный прибор – капучинатор, который взбивает молоко паром под давлением. Но что делать, если у вас нет такого прибора?
На самом деле, взбить молоко для кофе можно и без капучинатора – для этого понадобится обычный френч-пресс.
Чтобы ваша пена получилась по-настоящему пышной, первым делом разогрейте молоко в сотейнике или микроволновке до 60 градусов Цельсия. Затем залейте молоко в чашу френч-пресса, опустите плунжер и сделайте им движения вверх-вниз, чтобы взбить молоко.
Продолжайте взбивать в течение 1-2 минут, пока молоко не превратится в густую пену. Аккуратно перелейте взбитое молоко в чашку с готовым эспрессо.
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