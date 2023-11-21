Названы главные проблемы обезжиренных продуктов

Одной из проблем обезжиренных продуктов является то, что в них почти не содержатся необходимые для организма жиры животного происхождения. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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По ее словам, такие жиры нужны людям для поддержания качества кожи и волос, слаженной работы всех систем, включая репродуктивную функцию, образование витамина D и желчных кислот, а также работы головного мозга. П

омимо этого, натуральный жир, который присутствует в составе молочных продуктов, делает их более вкусными и сытными, продолжила специалист.

"Замена полезных натуральных жиров в молочных продуктах растительными заменителями снижает их питательную ценность и не только, что в долгосрочной перспективе может сыграть вопреки здоровью. Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам", - заключила Королева.