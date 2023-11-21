То, что нужно для счастья: 6 продуктов от плохого настроения

С радостью и удовольствием в организме человека все устроено довольно понятно. Стоит лишь обеспечить свое тело некоторым видом гормонов, и улыбка на лице вам обеспечена. Широко известные эндорфин, серотонин, дофамин и норэпинефрин как раз дают человеку ощущение радости. В том, чтобы их стало больше в организме, могут помочь некоторые продукты. Какие именно?

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1. Шоколад

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Это лидер по выработке гормона счастья и сопутствующих ему в этом нейромедиаторов. Но речь идет о более темных видах этого лакомства. В плитке должно быть не менее 50% какао-бобов. Тогда шоколад действительно станет отличным источником хорошего настроения и не навредит фигуре.

2. Бананы

Этот природный антидепрессант содержит большое количество витаминов и минералов. В нем присутствует много калия, так полезного для сердца, а также витамины группы В, магний, фосфор. Все это помогает выровнять эмоциональный фон и быстро обрести душевное равновесие. Однако, если у вас есть противопоказания к сахару, не злоупотребляйте этим продуктом.

3. Жирные сорта рыбы и морепродукты

Помимо того, что такой вид пищи помогает улучшить настроение, подобные блюда еще и улучшают состояние мозга, сердечно-сосудистой системы за счет большого содержания незаменимых жирных кислот Омега-3 и йода. Все это положительно отражается на нашей памяти и самочувствии.

4. Орехи

Этот вид лакомства является отличным источником растительных жирных кислот Омега-3, магния, селена, витаминов группы В. Орехи положительно влияют на наше настроение, так как помогают выработке гормона счастья. Это отличный продукт, которого нужно совсем немного: достаточно употреблять 50 грамм в день. Также не стоит забывать о высокой калорийности орехов.

5. Овощи и зелень

Это прекрасный источник калия, фолатов и клетчатки. Кроме того, что салат и его собратья помогут улучшить настроение, вы еще сможете зарядить свой организм энергией, бодростью и помочь организму вывести токсины.

6. Молочные продукты

Здесь вы можете выбирать то, что вам больше по вкусу: сыр, йогурт творог, молоко, кефир. Любой молочный продукт содержит антистрессовые аминокислоты. Они помогают выработке гормонов счастья и помогают улучшить настроение.