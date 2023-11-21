То, что нужно для счастья: 6 продуктов от плохого настроения
С радостью и удовольствием в организме человека все устроено довольно понятно. Стоит лишь обеспечить свое тело некоторым видом гормонов, и улыбка на лице вам обеспечена. Широко известные эндорфин, серотонин, дофамин и норэпинефрин как раз дают человеку ощущение радости. В том, чтобы их стало больше в организме, могут помочь некоторые продукты. Какие именно?
1. Шоколад
Это лидер по выработке гормона счастья и сопутствующих ему в этом нейромедиаторов. Но речь идет о более темных видах этого лакомства. В плитке должно быть не менее 50% какао-бобов. Тогда шоколад действительно станет отличным источником хорошего настроения и не навредит фигуре.
2. Бананы
Этот природный антидепрессант содержит большое количество витаминов и минералов. В нем присутствует много калия, так полезного для сердца, а также витамины группы В, магний, фосфор. Все это помогает выровнять эмоциональный фон и быстро обрести душевное равновесие. Однако, если у вас есть противопоказания к сахару, не злоупотребляйте этим продуктом.
3. Жирные сорта рыбы и морепродукты
Помимо того, что такой вид пищи помогает улучшить настроение, подобные блюда еще и улучшают состояние мозга, сердечно-сосудистой системы за счет большого содержания незаменимых жирных кислот Омега-3 и йода. Все это положительно отражается на нашей памяти и самочувствии.
4. Орехи
Этот вид лакомства является отличным источником растительных жирных кислот Омега-3, магния, селена, витаминов группы В. Орехи положительно влияют на наше настроение, так как помогают выработке гормона счастья. Это отличный продукт, которого нужно совсем немного: достаточно употреблять 50 грамм в день. Также не стоит забывать о высокой калорийности орехов.
5. Овощи и зелень
Это прекрасный источник калия, фолатов и клетчатки. Кроме того, что салат и его собратья помогут улучшить настроение, вы еще сможете зарядить свой организм энергией, бодростью и помочь организму вывести токсины.
6. Молочные продукты
Здесь вы можете выбирать то, что вам больше по вкусу: сыр, йогурт творог, молоко, кефир. Любой молочный продукт содержит антистрессовые аминокислоты. Они помогают выработке гормонов счастья и помогают улучшить настроение.
Конечно, не стоит ограничивать свою жизнь лишь радостями от употребления пищи, любимых продуктов. Ведь существуют и другие способы получения приятных эмоций. Однако питание и рацион могут здорово в этом помочь.