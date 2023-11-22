Пастуший пирог с фаршем – традиционное британское блюдо, которое может стать отличным вариантом сытного ужина. Несмотря на то, что для приготовления этого пирога потребуется немало ингредиентов, все их вы сможете найти в любом ближайшем супермаркете.

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Прелесть этого пирога еще и в том, что он отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Подробнее о том, как приготовить настоящий пастуший пирог и удивить семью, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Говяжий фарш – 500 г;

Лук – 1 шт;

Вустерский соус – 1 ст. ложка (можно заменить бальзамическим уксусом);

Замороженный зеленый горошек – 1 стакан;

Морковь – 1 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Пшеничная мука – 2 ст. ложки;

Томатная паста – 2 ст. ложки;

Говяжий бульон – 1,5 стакана;

Картофель – 1 кг;

Молоко – 200 мл;

Сливочное масло – 3 ст.л;

Сыр – 150 г;

Оливковое масло – 2 ст.л;

Петрушка – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Молотый черный перец – по вкусу;

Приготовление

1. Очистите лук, картофель, чеснок и морковь. Лук и морковь нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс, а картофель нарежьте крупными кусочками одинакового размера.

2. Отправьте на огонь кастрюлю с водой для картофеля и глубокую сковородку для мяса. Когда сковорода нагреется, налейте в нее оливковое масло и добавьте лук и морковь. Спустя 2-3 минуты добавьте чеснок и продолжайте жарить еще 30 секунд.

3. Добавьте к овощам мясо и, помешивая, готовьте его 7-10 минут. Затем добавьте муку и, постоянно помешивая, продолжайте жарить мясо еще 30 секунд.

4. Добавьте бульон, вустерский соус, томатную пасту и сушеные травы при необходимости. Хорошенько перемешайте, дайте мясу закипеть, уменьшите огонь до минимального и оставьте мясо тушиться еще 20-30 минут.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов.

6. Когда вода для картофеля закипит, добавьте в нее картошку и варите ее до готовности 20-30 минут.

7. Подогрейте молоко со сливочным маслом и, когда картофель будет готов, добавьте эту смесь к нему. Разомните толкушкой до состояния пюре, поперчите и посолите. По желанию можно добавить немного тертого сыра.

8. В глубокую стеклянную форму для запекания выложите говядину с мясным соусом. Разровняйте и сверху распределите картофельное пюре. Также разровняйте его при помощи лопатки.

9. Посыпьте блюдо тертым сыром и отправьте в духовку на 20-30 минут.