Эксперты объяснили, как выбрать в магазине спелый гранат
Сорта граната бывают разными, в том числе без косточек.
Например, к косточковым относятся ахмар, который считает одним из самых сладких.
Гюлейша красная, ак-дона крымская, бала-мюрсаль, ачиканор, кизил-анор, дхолка, мангулати сладкий – тоже имеют косточки.
Без косточек есть такие сорта: wonderful, Mollar de Elche.
При выборе спелого граната нужно смотреть на корону плода, она не должна быть срезанной. Цвет короны должен быть таким же, как и кожура.
Аромат спелого плода сладкий, а вес – 500-800 граммов. Спелый гранат будет звучать звонко.