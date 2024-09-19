Рецепт любимой каши царских особ

Для многих взрослых каша на завтрак ассоциируется с детским садом и не слишком вкусной едой. Дети тем временем также отказываются завтракать этим блюдом. Однако в царскую эпоху именно с такой еды начинали свой день аристократы.

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Рассказываем, какая каша чаще всего подавалась утром предстателям голубых кровей в Российской империи.

Как появилась гурьевская каша

Несмотря на неприязнь многих к каше сегодня, у гурьевской репутация среди едоков заметно лучше. Это объясняется тем, что ее очень любили есть выходцы из высших сословий. В том числе из царской семьи.

Гурьевская каша появилась в начале XIX века. В то время позволить ее себе могли далеко не все, потому как в состав блюда входила пшеница твердых сортов. Тогда это был дорогой ингредиент.

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Существует несколько версий того, как появилась эта каша. Согласно одной из них, ее придумал Дмитрий Александрович Гурьев. Будучи министром финансов Российской империи, он пожелал съесть ее в честь победы над Наполеоном. Другая версия гласит, что за ее созданием стоит крепостной повар Захар Кузьмин. Он приготовил ее для одного из званых ужинов, где присутствовал Гурьев.

Гурьевская каша спасла жизнь

Гурьевская каша входила в меню Александра III. Император, как принято сегодня считать, был обязан любимой сладости собственной жизнью.

В 1888 году императорский поезд сошел с рельсов под Харьковым. Спальный вагон царя был полностью уничтожен. Сам Александр Александрович перед аварией ушел в вагон-ресторан, потому как хотел поесть гурьевской каши. В будущем Александр III не раз вспоминал, как та спасла ему жизнь.

Рецепт гурьевской каши

Ингредиенты:

манная крупа — 200 г;

свежие или сушеные фрукты — 200 г;

грецкий орех очищенный — 200 г;

изюм — 1 горсть;

молоко — 2 стакана;

сливочное масло — 2 ст.л.;

ванилин — 1 ч. л.;

сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления гурьевской каши

Очистить, измельчить и замочить грецкие орехи. Промыть изюм. В кипящее молоко засыпать сахар и ванилин. Манную крупу засыпать тонкой струйкой, все время помешивая. Варить на медленном огне в течение десяти минут. Перелить кашу в тару с толстым дном и добавить в нее масло и сырые яйца. Перемешать все и перелить на смазанную сливочным маслом сковороду. Поставить получившуюся многослойную кашу в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.

Подавать гурьевскую кашу нужно горячей, украсив фруктами и орехами.

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