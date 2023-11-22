В Роспотребнадзоре рассказали, что в рыбе содержится много фосфора

Фосфор составляет 1% от массы тела человека. У взрослого человека его примерно 12 грамм на килограмм: около 16% присутствует в жидкостях организма и 84% - в виде компонента костей и зубов.

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По словам экспертов, из пищи человек получает 60-70% фосфора, среднее потребление в стране - около 1200 мг в сутки. При этом суточная норма - 550–1400 мг в сутки. Для взрослых - 800 мг в сутки, а для детей - от 300 до 1200 мг в сутки.

С возрастом у взрослых фосфор всасывается чуть меньше - примерно 2/3. Этот компонент - основа всех растительных и животных клеток, поэтому он находится в продуктах, богатых белком: мясе, птице, рыбе, яйцах, молоке и зерновых продуктах. Лучший источник фосфора - молоко, так как в нем есть кальций и фосфор в равных количествах.

Хороший источник фосфора - рыба и морепродукты. Стоит больше налегать на лосось, карпа, тунца, белую рыбу, треску, скумбрию и сардины, а также устрицы, креветки, мидии и крабовое мясо.

Специалисты считают, что фосфор нужен для формирования костей и зубов. Кроме того, он входит в состав нуклеиновых кислот, особенно важен он для углеводного обмена.

У человека может появиться мышечная слабость, если уровень фосфора в сыворотке будет низким.