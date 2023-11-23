Роскачество нашло опасные бактерии в популярных пельменях

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы.Об этом сообщает ТАСС.

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Организация исследовала пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

В пельменях из «Вкусвилла» обнаружены листерии, в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» — сальмонеллы. В «Горячей штучке» эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — нашлась кишечная палочка, а в пельменях «Зеленая линия» выявлены оба нарушения.