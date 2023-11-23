Роскачество нашло опасные бактерии в популярных пельменях
Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях сою кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы.Об этом сообщает ТАСС.
Организация исследовала пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.
В пельменях из «Вкусвилла» обнаружены листерии, в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» — сальмонеллы. В «Горячей штучке» эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» — нашлась кишечная палочка, а в пельменях «Зеленая линия» выявлены оба нарушения.
Перемолотые кости были обнаружены в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Соевый белок выявлен в продукции «Тураково», мясо птицы в пельменях под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.