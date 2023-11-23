Что происходит с вашим телом, когда вы едите индейку

Традиционно индейку готовят на День Благодарения в США. Но на самом деле это отличная пища для любого времени года. И вот в чём её преимущества для здоровья.

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Заряд белка. К примеру из порции грудки индейки на 85 г вы получите почти 26 г полноценного высококачественного белка. Индейка - хороший источник нежирного белка, который нужен для роста мышц, восстановления организма и его общего функционирования. Также благодаря этому веществу вы долго будете ощущать сытость и вам будет проще контролировать свой вес.

Мало жиров. Небольшое количество жиров содержится в грудке индейки. Особенно это касается насыщенных жиров. Кроме того, калорий в индейке тоже меньше, чем в других видах мяса.

Большое количество питательных веществ. Индейка содержит витамины B3 (ниацин), B6 (пиридоксин), B12 (кобаламин), селен, цинк. Эти вещества важны для обмена веществ, иммунной функции, общего состояния здоровья. Известно, что витамин В12 улучшает иммунную функцию, борется с вирусами, повышает настроение, заставляет мозг работать лучше.

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Селен. Индейка содержит и этот минерал. Он работает как антиоксидант, то есть защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровый иммунитет. Важен селен и для функционирования щитовидной железы.

Множество ниацина. По-другому он называется витамином B3. Он участвует в восстановлении ДНК, важен для поддержания здоровья кожи.

Сытость. Индейка поможет насытиться благодаря белку, который ещё и стимулирует выработку таких гормонов, как холецистокинин (CCK) и пептид YY (PYY). Эти гормоны посылают в мозг сигнал о том, что мы наелись.

При этом нужно быть осторожным, поскольку индейка способна вызвать сонливость и дать вашему организму слишком много натрия.