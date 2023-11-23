Как правильно заморозить красную икру в домашних условиях

Перед Новым годом все покупки принято делать заранее, чтобы не метаться в последний день по магазинам в поисках необходимого, а спокойно себе резать салаты под любимые фильмы. Поэтому вопрос, как заморозить икру для хранения, актуален именно сейчас.

© ru.123rf.com

«Рамблер» рассказывает, как правильно заморозить красную икру, как ее разморозить и что с ней можно сделать, кроме привычных бутербродов.

Видео дня

Как правильно заморозить икру: пошаговая инструкция

Убедитесь, что икра свежая и качественная. Если икры купили много, разделите на порции, которые вы будете замораживать отдельно. Размер порции должен соответствовать количеству, которое вы планируете использовать за один раз. Поместите икру в контейнер и пакет с зип-локом. Контейнер должен быть заполнен полностью, а из пакета следует удалить лишний воздух, чтобы предотвратить образование льда на поверхности икры и сохранить ее вкус и текстуру. Положите икру в морозильную камеру вашего холодильника. Убедитесь, что температура в морозильной камере достаточно низкая, чтобы икра замерзла быстро.

Чтобы разморозить икру, переместите ее из морозилки в холодильник. Так вы сможете обеспечить равномерное размораживание и предотвратите размножение опасных бактерий.

Как можно использовать красную икру

Красную икру можно есть с багетом, тостами, крекерами, картофельными дольками, блинами, омлетом, салатами, рыбой и многими другими продуктами. Также красную икру можно добавлять в соусы, кремы и дрессинги для придания им более насыщенного вкуса.

ru.123rf.com

Красная икра на багете с крем-сыром

Ингредиенты:

1 багет;

100 г красной икры;

100 г крем-сыра;

свежие зеленые луковые перья для украшения.

Приготовление:

Разрезать багет на тонкие круги и поджарить на сковороде до золотистой корочки. Смешать крем-сыр с красной икрой. Намазать полученную смесь на каждый кусочек багета. Украсить свежими зелеными луковыми перьями.

Салат с красной икрой и авокадо

Ингредиенты:

200 г красной икры;

2 авокадо;

2 помидора;

1 огурец;

1/2 красного лука;

свежий лимонный сок;

свежая петрушка для украшения.

Приготовление:

Очистить и нарезать на мелкие кубики авокадо, помидоры и огурец. Мелко нарезать красный лук. Смешать все ингредиенты в большой миске и добавить свежий лимонный сок. Переложить салат на тарелку и украсить свежей петрушкой. Посыпать красной икрой перед подачей.

Омлет с красной икрой

Ингредиенты:

3 яйца;

50 г красной икры;

1 столовая ложка молока;

1 столовая ложка сливочного масла;

свежая петрушка для украшения.

Приготовление: