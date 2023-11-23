Как правильно заморозить красную икру в домашних условиях
Перед Новым годом все покупки принято делать заранее, чтобы не метаться в последний день по магазинам в поисках необходимого, а спокойно себе резать салаты под любимые фильмы. Поэтому вопрос, как заморозить икру для хранения, актуален именно сейчас.
«Рамблер» рассказывает, как правильно заморозить красную икру, как ее разморозить и что с ней можно сделать, кроме привычных бутербродов.
Как правильно заморозить икру: пошаговая инструкция
- Убедитесь, что икра свежая и качественная.
- Если икры купили много, разделите на порции, которые вы будете замораживать отдельно. Размер порции должен соответствовать количеству, которое вы планируете использовать за один раз.
- Поместите икру в контейнер и пакет с зип-локом. Контейнер должен быть заполнен полностью, а из пакета следует удалить лишний воздух, чтобы предотвратить образование льда на поверхности икры и сохранить ее вкус и текстуру.
- Положите икру в морозильную камеру вашего холодильника. Убедитесь, что температура в морозильной камере достаточно низкая, чтобы икра замерзла быстро.
Чтобы разморозить икру, переместите ее из морозилки в холодильник. Так вы сможете обеспечить равномерное размораживание и предотвратите размножение опасных бактерий.
Как можно использовать красную икру
Красную икру можно есть с багетом, тостами, крекерами, картофельными дольками, блинами, омлетом, салатами, рыбой и многими другими продуктами. Также красную икру можно добавлять в соусы, кремы и дрессинги для придания им более насыщенного вкуса.
Красная икра на багете с крем-сыром
Ингредиенты:
- 1 багет;
- 100 г красной икры;
- 100 г крем-сыра;
- свежие зеленые луковые перья для украшения.
Приготовление:
- Разрезать багет на тонкие круги и поджарить на сковороде до золотистой корочки.
- Смешать крем-сыр с красной икрой.
- Намазать полученную смесь на каждый кусочек багета.
- Украсить свежими зелеными луковыми перьями.
Салат с красной икрой и авокадо
Ингредиенты:
- 200 г красной икры;
- 2 авокадо;
- 2 помидора;
- 1 огурец;
- 1/2 красного лука;
- свежий лимонный сок;
- свежая петрушка для украшения.
Приготовление:
- Очистить и нарезать на мелкие кубики авокадо, помидоры и огурец.
- Мелко нарезать красный лук.
- Смешать все ингредиенты в большой миске и добавить свежий лимонный сок.
- Переложить салат на тарелку и украсить свежей петрушкой.
- Посыпать красной икрой перед подачей.
Омлет с красной икрой
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 50 г красной икры;
- 1 столовая ложка молока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- свежая петрушка для украшения.
Приготовление:
- Разбить яйца в миску, добавить молоко и взбить до однородности.
- Растопить сливочное масло на сковороде и вылить яичную смесь.
- Жарить на среднем огне до готовности (около 5 минут).
- Посыпать красной икрой и украсить свежей петрушкой.