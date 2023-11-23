Ученые объяснили, почему болит голова из-за небольшого количества красного вина
В красном вине содержатся растительные флавоноиды, или пигменты, которые у некоторых людей могут вызывать головную боль. Специалисты предоставили свои результаты открытия.
Появление головной боли обычно происходит примерно через 30 минут после употребления красного вина. Один из основных флавоноидов, ответственных за такую реакцию, называется кверцетин.
Этот элемент также присутствует во многих фруктах и овощах, обладает антиоксидантными свойствами. При попадании в организм, кверцетин превращается в глюкуронид кверцетина, что может замедлить метаболизм алкоголя. Этот процесс приводит к накоплению токсина ацетальдегида, который, в свою очередь, вызывает такие неприятные симптомы, как головная боль, тошнота, покраснение лица и рвота, сообщает Nature.
Уровень кверцетина в различных сортах красного вина отличается в зависимости от сорта винограда, технологии производства и места выращивания. Следовательно, различные варианты красного вина могут оказывать различное воздействие на появление головной боли у потребителей.