Ученые объяснили, почему болит голова из-за небольшого количества красного вина

В красном вине содержатся растительные флавоноиды, или пигменты, которые у некоторых людей могут вызывать головную боль. Специалисты предоставили свои результаты открытия.

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Появление головной боли обычно происходит примерно через 30 минут после употребления красного вина. Один из основных флавоноидов, ответственных за такую реакцию, называется кверцетин.

Этот элемент также присутствует во многих фруктах и овощах, обладает антиоксидантными свойствами. При попадании в организм, кверцетин превращается в глюкуронид кверцетина, что может замедлить метаболизм алкоголя. Этот процесс приводит к накоплению токсина ацетальдегида, который, в свою очередь, вызывает такие неприятные симптомы, как головная боль, тошнота, покраснение лица и рвота, сообщает Nature.