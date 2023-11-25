Почему картошка считается вредной

Картошку, несмотря на её популярность, многие считают нездоровой пищей. И очень сильно заблуждаются.

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По словам исследователя Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета Эмили Джонстон, в обычном картофеле нет жира, холестерина и натрия, а вот питательных веществ — полно. Откуда же столько разговоров про вред картошки?

Чем полезна картошка

Картофель относится к крахмалистым овощам. Крахмал — важный источник рациона, хотя многие приверженцы ЗОЖ пытаются с этим спорить. Между тем, американские диетологи рекомендуют съедать примерно 5 чашек крахмалистых овощей в неделю.

Кроме того, картофель — это сложный углевод, а значит, источник длительного запаса энергии, добавила учёный. А ещё, вопреки распространённому мнению, картофель — не самый калорийный продукт.

Что ещё полезного есть в картошке:

витамин С,

калий,

клетчатка.

Почему картошку считают вредной

Проблема в том, что картошку мало кто ест в простом виде. В лучшем случае в неё добавляют масло или кладут сметану. А кто-то добавляет к ней сало или бекон. И вот из относительно низкокалорийного продукта картофель превращается в источник лишний калорий и насыщенных жиров.

Что и говорить об одном из самых популярных картофельных блюд — картошке фри. В большой порции такого картофеля, которые подают в ресторанах фастфуда, 480 калорий, 23 грамма жира и 400 мг натрия.

Как правильно готовить картошку

В общем, единственное, что мешает картошке попасть в рацион правильного питания, — способ приготовления. Джонстон, которую цитирует Medical Insider, рассказала, как лучше готовить картошку.