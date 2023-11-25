Почему картошка считается вредной
Картошку, несмотря на её популярность, многие считают нездоровой пищей. И очень сильно заблуждаются.
По словам исследователя Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета Эмили Джонстон, в обычном картофеле нет жира, холестерина и натрия, а вот питательных веществ — полно. Откуда же столько разговоров про вред картошки?
Чем полезна картошка
Картофель относится к крахмалистым овощам. Крахмал — важный источник рациона, хотя многие приверженцы ЗОЖ пытаются с этим спорить. Между тем, американские диетологи рекомендуют съедать примерно 5 чашек крахмалистых овощей в неделю.
Кроме того, картофель — это сложный углевод, а значит, источник длительного запаса энергии, добавила учёный. А ещё, вопреки распространённому мнению, картофель — не самый калорийный продукт.
Что ещё полезного есть в картошке:
- витамин С,
- калий,
- клетчатка.
Почему картошку считают вредной
Проблема в том, что картошку мало кто ест в простом виде. В лучшем случае в неё добавляют масло или кладут сметану. А кто-то добавляет к ней сало или бекон. И вот из относительно низкокалорийного продукта картофель превращается в источник лишний калорий и насыщенных жиров.
Что и говорить об одном из самых популярных картофельных блюд — картошке фри. В большой порции такого картофеля, которые подают в ресторанах фастфуда, 480 калорий, 23 грамма жира и 400 мг натрия.
Как правильно готовить картошку
В общем, единственное, что мешает картошке попасть в рацион правильного питания, — способ приготовления. Джонстон, которую цитирует Medical Insider, рассказала, как лучше готовить картошку.
Самый оптимальный, по её словам, способ — запекание или приготовление на пару. А вот при варке картофель потеряет много питательных веществ, предупредила эксперт. Если вкус простой картошки без всего вам не по душе, добавьте к ней травы и специи (укроп, орегано, свежий чеснок). Вместо соли можно использовать луковый или чесночный порошок. Вместо сметаны отлично подойдёт обычный обезжиренный йогурт.