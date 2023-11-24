Большинство россиян признались, что едят полуфабрикаты

При этом 3% из них питаются такой едой на регулярной основе, потому что им некогда готовить самостоятельно, 11% - едят их стабильно два раза в неделю. Еще 44% сказали, что едят такую продукцию только тогда, когда у них нет времени на приготовление других блюд, 32% - только в крайних случаях.