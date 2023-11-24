Аналитики рассказали, сколько сахара съедают россияне — Татарстан в топ-3 регионов

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Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» сравнили статистику по потреблению сахара в 2022 и 2023 годах, чтобы выяснить, сколько сахара съедают россияне и в каком регионе живет больше всего сладкоежек. Для сравнения использовали данные о продажах разных видов сахара и сахарозаменителей с января по октябрь 2022 и 2023 годов.

В 2023 году пользователи сервиса в России съели почти 8 миллионов килограммов сахара: это в два раза больше, чем в 2022-м. Рейтинг регионов традиционно возглавили Москва и Московская область, где любители сладкого съели за год 2 миллиона килограммов сахара и сахарозаменителей. А вот третье место в этом году занял Татарстан, показав темп роста почти 400 процентов и обогнав сразу два региона: Санкт-Петербург и Нижегородскую область. Меньше всего сладкоежек живет в Республике Адыгее, Курганской области, Республике Мордовии, Костромской и Новгородской областях.

Самый популярный у россиян вид сахара — это сахар-песок в универсальной упаковке один килограмм. Однако в этом году покупатели стали чаще обращать внимание на более крупную упаковку весом более одного килограмма. Второе место по популярности занял сахар-рафинад в упаковке менее одного килограмма, третье — тростниковый сахар. Замыкает «сладкий» рейтинг сахарозаменитель, причем в порошковой форме его съели в 4 раза больше, чем в таблетированной.

Другой популярный у приверженцев здорового питания вид сахара — тростниковый. Считается, что он содержит больше полезных веществ, чем обычный белый.