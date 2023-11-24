На маркетплейсах появилось мороженое для фанатов "Гарри Поттера"

В «Самокате» и «Мегамаркете» появилось мороженое со вкусом «сливочного пива».

© Кадр из фильма "Гарри Поттер"

В фильмах о Гарри Поттере был напиток под названием «Сливочное пиво». Безалкогольный напиток подавали в теплом виде в больших стеклянных бокалах на толстой ножке.

Теперь же на торговых площадках «Самокат» и «Мегамаркет» появилось мороженое, которое имеет вкус сливочного пива. На упаковке десерта изображены главные герои из «Гарри Поттера».

Покупатели, которые уже попробовали это мороженое, говорят, что по вкусу оно напоминает что-то карамельное и крем-брюле.