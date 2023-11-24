Кокосовое масло: польза и вред для здоровья, применение в кулинарии

Продукция на кокосовом масле приобретает все большую популярность, будь то пищевые продукты или косметические средства. Причиной тому — множество разнообразных полезных свойств кокосового масла.

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Тем не менее злоупотреблять им не стоит.

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О том, чем именно полезно кокосовое масло для здоровья и есть ли какие-то противопоказания к его употреблению — в материале «Ленты.ру».

Что такое кокосовое масло?

Масло кокоса производят из мякоти орехов кокосовой пальмы. Орехи сперва высушивают, затем отделяют сухую мякоть (она называется копрой) от скорлупы и из нее получают собственно масло посредством прессования — горячего или холодного.

Холодный отжим делает кокосовое масло действительно ценным продуктом, ведь так сохраняется больше полезных веществ.

Кокосовое масло обладает приятным слабовыраженным вкусом и нежным ароматом. Главными его производителями являются страны Юго-Восточной Азии, такие как Индия, Таиланд, Малайзия, Филиппины и другие.

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Какие полезные вещества содержатся в кокосовом масле?

Заведующая поликлиникой «МЕДСИ в Федосьино», врач-терапевт Яна Назаренко в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что кокосовое масло, как и любое другое, по большей части состоит из жиров — в данном случае из жирных насыщенных кислот, их в составе примерно 85 процентов.

Половина «жирного» состава кокосового масла приходится на лауриновую кислоту, которая обладает антисептическими и бактерицидными свойствами, что очень важно для иммунитета Яна Назаренко врач-терапевт

Также в состав масла входят другие насыщенные жирные кислоты.

Какие жирные кислоты входят в состав кокосового масла: каприловая — нормализует уровень холестерина и поддерживает нормальную микрофлору кишечника, препятствуя размножению дрожжей и грибков;

олеиновая — защищает сосуды и нормализует давление, участвует в усвоении инсулина, оказывает противовоспалительное действие;

пальмитиновая — удерживает влагу, создавая на коже защитный слой, поддерживает функцию клеточных мембран, участвует в образовании других жирных кислот;

миристиновая — способствует восстановлению защитных свойств кожи, лучшему впитыванию в кожу других полезных веществ;

стеариновая — увлажняет кожу и повышает ее восприимчивость к питательным веществам, защищает от обветривания и ультрафиолета, останавливает шелушение.

Важно, что эти жирные кислоты в составе масла кокоса при нагревании не разрушаются и не превращаются в канцерогены, отметила эксперт.

Она добавила, что помимо полезных кислот, в кокосовом масле содержатся витамины С, В4, К, Е, фитостеролы, а также кальций, цинк, магний, фосфор и железо.

Однако следует помнить, что пищевым считается только нерафинированное кокосовое масло

Чем кокосовое масло полезно для здоровья?

Нормализация работы ЖКТ

Регулярное применение кокосового масла гастрита, а также язвы желудка и 12-перстной кишки, поскольку оно способствует заживлению слизистых желудочно-кишечного тракта.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Масло кокоса благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, предотвращает развитие тромбозов, артериальной гипертонии, атеросклероза — это связано с тем, что содержащийся в нем витамин Е способствует нормализации вязкости крови и укреплению стенок сосудов. ВОЗ внесла кокосовое масло в список продуктов, рекомендованных для предупреждения инфарктов и инсультов.

Замедление процессов старения

Антиоксидантное действие, которое оказывает масло кокоса, предупреждает раннее старение и снижает риск развития болезни Альцгеймера за счет повышения уровня кетоновых тел в организме.

Нормализация метаболизма и борьба с патогенами

Масло кокоса нормализует обмен веществ в организме, надолго насыщает и тем самым способствует похудению. Кислоты в его составе также помогают нормализовать уровень сахара в крови.

Кроме того, кокосовое масло рекомендуют использовать для лечения микозов, кандидозов и герпеса, так как оно обладает антисептическим эффектом и препятствует размножению патогенной микрофлоры.

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Благодаря все тем же антибактериальным свойствам кокосовое масло можно использовать в качестве ополаскивателя для полости рта — для полоскания достаточно столовой ложки масла. Помимо очищения, оно поможет снизить агрессивное воздействие сульфатов и фтора, которые есть в составе многих зубных паст.

Кокосовое масло в косметологии

Яна Назаренко подчеркнула, что на сегодняшний день кокосовое масло — незаменимый продукт при производстве средств по уходу за собой.

Масло кокоса редко вызывает аллергию и подходит для чувствительной кожи, так как не вызывает раздражения. А при соединении с другими косметическими компонентами оно умножает свои полезные свойства.

Эксперт пояснила, что полезные свойства кокосового масла для волос, кожи тела и лица известны производителям косметики по всему миру. Этот продукт добавляют в крема, бальзамы для губ и даже в средства для бровей и ресниц.

Как косметика с кокосовым маслом воздействует на кожу: питает ткани полезными веществами;

поддерживает эластичность и тонус, способствует сохранению влаги в коже;

снижает пигментацию, защищает от воздействия ультрафиолета;

способствует более быстрому восстановлению при воспалениях, раздражениях, травмах.

Что касается ухода за волосами, кокосовое масло борется с перхотью, способствует укреплению волосяных луковиц и активному росту. Также вещества в его составе уменьшают ломкость и обеспечивают легкую термозащиту по всей длине волос.

По словам эксперта, кокосовое масло можно использовать как в составе косметических средств, так и в чистом виде — например, в качестве маски для кожи головы, также можно наносить масло на кожу лица. Однако в сочетании с другими косметическими ингредиентами оно действует эффективнее.

Кокосовое масло в кулинарии

Кокосовое масло можно и нужно употреблять в пищу. Более того, по многим параметрам этот продукт превосходит привычные подсолнечное и сливочное масла.

Не образует канцерогены

Масло кокоса не теряет полезных свойств и вкусовых качеств при нагревании до 200 градусов. Что еще более важно, под воздействием высокой температуры оно не образует канцерогены. Так что подходит кокосовое масло для приготовления пищи и во фритюре, и на обычной сковороде.

Почти полностью усваивается организмом

Кокосовое масло усваивается организмом на 92 процента, в то время как сливочное — всего на 66. Поэтому кусочек хлеба с маслом кокоса можно съедать перед обедом или ужином, чтобы исключить переедание.

Кроме того, из-за высокого содержания насыщенных жиров масло кокоса почти не окисляется, благодаря чему имеет весьма длительный срок хранения — от двух до четырех лет.

Как и сливочное, подходит для десертов

При комнатной температуре кокосовое масло становится густым, поэтому оно может использоваться в десертах, которые готовятся без тепловой обработки. Кроме того, масло кокоса можно добавлять в коктейли, фруктовые смузи, намазывать на тосты.

Чтобы получить жидкое кокосовое масло, его нужно просто разогреть на водяной бане.

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Кокосовое масло отлично подходит и для всевозможной выпечки — оно придает ореховый привкус пирожным, печеньям, сырникам, оладьям и любым другим блюдам. Изделия с этим маслом гораздо дольше сохраняют свою свежесть.

Также кокосовое масло хорошо добавлять в любые молочные каши — геркулесовую, пшенную, рисовую, кукурузную и так далее.

Рецепт конфет из орехов, сухофруктов и кокосового масла

Ингредиенты:

миндаль — 100 граммов;

грецкие орехи — 100 граммов;

семечки подсолнуха — 50 граммов;

финики — 150 граммов;

курага — 150 граммов;

кокосовое масло — две чайные ложки;

свежевыжатый лимонный сок — одна чайная ложка;

мед — одна чайная ложка;

какао или кокосовая стружка — две чайные ложки.

Как приготовить конфеты с кокосовым маслом:

Орехи измельчите в блендере, затем добавьте к ним финики и курагу. Снова пробейте смесь в блендере, но не добивайтесь однородной массы, лучше, если в ней будут мелкие кусочки орехов и сухофруктов. Добавьте в полученную массу кокосовое масло, лимонный сок и мед, скатайте шарики и обваляйте их в какао либо в кокосовой стружке.

Чем кокосовое масло может навредить?

Врач-кардиолог Александр Тулянкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что высокое содержание жиров в кокосовом масле при неразумном употреблении продукта может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Кокосовое масло на девять десятых состоит из насыщенных жиров, чрезмерное употребление которых повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперт пояснил, что кокосовое масло — один из немногочисленных продуктов растительного происхождения, содержащий насыщенные жирные кислоты. Главными их источниками являются продукты животного происхождения.

«То есть кокосовое масло, как и, например, сливочное, при злоупотреблении повышает уровень холестерина и тем самым оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему», — объяснил кардиолог.

Кроме того, высокое содержание жиров способно спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит и панкреатит.

Прежде всего следует помнить, что калорийность кокосового масла составляет более 850 килокалорий на 100 граммов. Поэтому его употребление должно быть ограниченным — как и любого высококалорийного продукта.

Для использования кокосового масла в косметологии тоже есть свои ограничения.

Так, при наружном применении оно может принести вред обладателям жирной кожи. Причиной тому является высокая комедогенность кокосового масла — так называется способность закупоривать поры и тем самым провоцировать угревую сыпь и акне.

В очень редких случаях масло кокоса может вызывать аллергические реакции. Поэтому, прежде чем наносить его на кожу, лучше сделать тест — нанести продукт на небольшой участок кожи внутренней стороны руки и оставить на 24 часа, этого времени хватит, чтобы в случае непереносимости на коже появилось небольшое раздражение.

У некоторых людей при использовании косметических средств с содержанием кокосового масла возникает контактный дерматит — очень неприятное заболевание, которое проявляется возникновением сыпи и волдырей.

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Как выбрать кокосовое масло?

При покупке необходимо обращать внимание не только на внешний вид самого масла, но и на упаковку.

Как выбрать хорошее кокосовое масло: качественный продукт маркируется как «100-процентное кокосовое масло» и не включает в себя посторонних добавок;

масло должно иметь легкий аромат кокоса или вовсе ничем не пахнуть. Если присутствует выраженный запах, значит, при производстве использовались ароматизаторы;

жидкое кокосовое масло может быть прозрачным или иметь легкий бежевый оттенок, цвет твердого продукта — молочный. Если масло желтое, значит, оно поддельное или плохо очищенное;

масло без посторонних примесей должно затвердевать при комнатной температуре;

более экологичный вариант — масло, расфасованное в стеклянные банки.

Как хранить кокосовое масло?

Пищевое масло кокоса лучше держать в холодильнике либо при температуре не выше 20 градусов.