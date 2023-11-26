Как не отравиться пельменями

На фоне последних неутешительных новостей Роскачества о множестве нарушений, выявленных в ходе исследования продукции 11 торговых марок, покупатели заинтересовались, можно ли вообще купить безопасные пельмени, и если да, то как это сделать.

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Недавно специалисты Роскачества провели исследование известных марок пельменей и обнаружили, что в двух из них содержится повышенное количество микроорганизмов, в четырех – кишечная палочка, еще в одних – листерии, а в других четырех – сальмонеллы.

В первую очередь, стоит понимать, что нарушения по микробиологическим показателям могут свидетельствовать о несоблюдении санитарно-гигиенических требований на производстве или температурного режима в магазине. Также сам покупатель часто допускает нарушения, когда, например, купив пельмени, долго не убирает их в холодильник.

Бактерии могут попасть в продукт через грязные руки персонала, зараженную воду, сырье, упаковку и т. д.

Специалисты Роскачества рекомендуют потребителям варить покупные пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, чтобы минимизировать риск попадания в свой организм болезнетворных бактерий.

Но перед тем, как сварить продукт, его сначала нужно правильно выбрать.

Помните, что пельмени в пачке не должны быть слипшимися. Например, если вы планируете долго ходить по супермаркету, купите замороженные продукты в последнюю очередь, чтобы они не растаяли.

Храните продукцию в холодильнике не более одного месяца с момента покупки при температуре не выше -10 градусов. Не старайтесь приобрести пельмени про запас, берите столько, сколько сможете съесть в течение нескольких недель.