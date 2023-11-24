Золотое молоко с куркумой: что это, польза и вред, как приготовить, рецепты

Берите на вооружение рецепт популярного средства против простуды.

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Алена Денисова, нутрициолог, эксперт FPA: «Большинство из нас привыкли использовать специи в качестве добавки к блюдам. Но, кроме такого способа их применения, пряности ещё можно добавлять в различные напитки, и речь не только о кофе. Например, сейчас очень популярен такой напиток, как золотое молоко, в котором одна приправа играет очень важную роль».

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Что такое золотое молоко?

Такое название получил напиток, главными ингредиентами которого являются молоко и куркума. В различных рецептах к ним ещё добавляют другие специи, масло, мёд или сахар. Поэтому и калорийность в каждом отдельном случае будет отличаться.

В среднем одна порция — 80 ккал.

Золотое молоко считается древним индийским напитком и частью аюрведической медицины. Название произошло от индуистского термина халди дудх (Haldi Doodh), обозначающего куркумовое молоко. В Индии напиток широко используется для лечения лихорадки, простуды, кашля и повышения иммунитета.

Традиционный халди дудх прост: полстакана или меньше горячего молока размешивают со столовой ложкой молотой куркумы. Молоко используется просто как подходящая среда для пряности, которую также можно смешивать с горячей водой.

Добавки вроде миндального молока, кокосового масла, пряностей и подсластителей придумали на Западе с целью сделать напиток более привлекательным для покупателей.

В чём заключается польза напитка?

Молоко для человека несёт пользу тем, что содержит:

животный белок;

кальций;

фосфор;

калий;

витамин D и витамины группы B.

Все эти вещества хорошо усваиваются организмом и благотворно влияют на состояние костной системы.

Куркума происходит из корневища семейства имбирных. Каждый год её собирают, варят и сушат в горячих печах, а затем измельчают в яркий порошок. В свежем виде она очень похожа на свежий корень имбиря, но имеет интенсивный жёлто-оранжевый цвет, видимый под бежевой кожурой, который обусловлен наличием куркумина.

Пряность имеет мягкий, землистый, почти древесный вкус, что делает её подходящей для сладких и солёных блюд, она входит в состав карри, и её используют для окраски тканей.

Куркума обладает такими полезными свойствами, как:

Наличие антибактериального, антиоксидантного и противовоспалительного эффекта. Способность защищать от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и помогать в борьбе с проблемами желудочно-кишечного тракта. Уменьшение симптомов ревматоидного артрита и остеоартрита. Наличие полифенолов. Они положительно влияют на микробиом кишечника: метаболизируются различными микробами в нижних его отделах и превращаются в усваиваемые, полезные для здоровья метаболиты. Замедление старения. Куркума в составе напитка эффективно выводит токсины из организма, что очищает кровь, улучшает состояние кожи и профилактирует возрастные изменения.

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Кроме этого, эфирное масло куркумы используется в парфюмерии.

Особенностью специи является то, что содержащийся в ней куркумин плохо усваивается: он не очень биодоступен. Одним из решений этой проблемы является употребление куркумы с чёрным перцем. Он содержит пиперин — фитохимическое вещество, которое, как было доказано, значительно увеличивает биодоступность пряности. Именно поэтому перец иногда встречается в списке ингредиентов напитка.

Куркумин, о котором говорилось выше, является активным ингредиентом куркумы. Его используют в качестве пищевого красителя, добавляют в жёлтую горчицу и множество других готовых блюд.

Вещество тоже положительно влияет на здоровье человека. Например, оно эффективно помогает в лечении болезни Альцгеймера, регулирует свёртываемость крови, используется для борьбы с изжогой, головной болью, кожными заболеваниями и способно облегчить различные состояния, от хронической боли до депрессии.

Таким образом, золотое молоко можно назвать не только популярным, но ещё очень вкусным и полезным напитком. Оно может стать хорошим дополнением к рациону, повысить его пищевую ценность и принести новые вкусовые ощущения.

Конечно, не рекомендуется добавлять в напиток сахар и мёд: это не добавит ему пользы, а только повысит калорийность и станет источником простых углеводов. Также продукт не стоит употреблять при индивидуальной непереносимости компонентов.

Рецепты золотого молока

Простое золотое молоко

вода — 200 мл;

молоко — 200 мл;

куркума — 2 ст.л. Ингредиенты:

Подготовить основу: для этого необходимо соединить воду и куркуму в маленькой турке или кастрюле. Поставить на медленный огонь и варить, постоянно помешивая, до тех пор, пока не получится однородная кашица. Молоко налить в сотейник и нагреть, добавить в него на кончике ложки подготовленную куркуму, перемешать. Подавать напиток тёплым. Приготовление:

Золотое молоко с кокосовым маслом

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молоко — 1 ст.л.;

вода — 50 мл;

куркума — 1 ч.л;

кокосовое масло — 1 ч.л. Ингредиенты:

В небольшой ёмкости поставить на огонь воду. Когда она закипит, добавить чайную ложку куркумы, варить 5-7 мин. Добавить стакан молока, чайную ложку масла. Разогреть на небольшом огне, максимум до 60 градусов. Приготовление:

Золотое молоко на растительном молоке

молоко растительное – 1 ст.л.;

куркума – 1 ч.л.;

имбирь — 5 см корня;

корица — 1 палочка;

перец чёрный горошком — по вкусу. Ингредиенты: