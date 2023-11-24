6 оригинальных рецептов супов
С каждым днём зима подбирается всё ближе и погода становится более промозглой.
«Клопс» собрал 6 рецептов супов, которые согреют любого.
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1. Суп девзира
Клопс.Ru
Рецепт прислала Ольга Попова
Ингредиенты
- Баранина — 800 г
- Рис девзира розовый — 5 столовых ложек
- Баклажан — 1 штука
- Помидоры черри — 10 штук
- Болгарский перец — 1 штука
- Лук репчатый — 1 головка
- Кориандр, зира, аджика острая
- Зелень
Способ приготовления
- Мясо нарезать кусочками 2-3 см, обжарить со специями на растительном масле или бараньем жире. Залить водой и варить 1 час.
- В получившийся бульон добавить нарезанные примерно такими же кусками овощи (кроме лука) и промытый рис.
- Варить 15-20 минут.
- Засыпать порубленный лук, выключить через 2-3 минуты.
- Добавить много зелени.
2. Минестроне с сердечками
Клопс.Ru
Рецепт прислала Валерия Александрова
Ингредиенты
- Куриные сердечки (можно и желудки) — 500 г
- Кабачок — 150-200г
- Перец болгарский — 150-200г
- Капуста брокколи или цветная — 150-200г
- Капуста брюссельская — 150-200г
- Морковь — 150-200г
- Помидоры черри — 150-200г
- Лук репчатый — 150-200г
- Итальянские или прованские травы
Способ приготовления
- Все овощи берутся примерно в равном количестве и режутся тоже равными кусочками.
- Возможны варианты: например, вместо кабачка — баклажан, или брюссельскую капусту заменить на стручковую фасоль. Главное — их всего семь.
- Второй важный принцип — овощи в суп закладываются поэтапно, сначала те, что варятся дольше.
- Сердечки отварить (бульон от них лучше не использовать), нарезать.
- В кастрюлю с водой положить нарезанную морковь, довести до кипения, добавить капусту и кабачок, когда закипит — болгарский перец и помидоры, еще раз закипит — сердечки, лук и сухие травы.
- Довести до кипения ещё раз и выключить.
3. Суп из трески
Клопс.Ru
Рецепт прислала Надежда Волкова
Ингредиенты
- Треска — 500 г
- Зелёный горошек (замороженный) — 300 г
- Картошка — 4 штуки
- Лук — 1 головка
- Укроп, перец, соль
Способ приготовления
- Картошку нарезать мелкими кубиками, залить водой, довести до кипения, поварить 10 минут.
- Закинуть зелёный горошек.
- Как снова закипит — добавить нарезанную небольшими кусочками треску.
- Варить ещё 15 минут, положить в кастрюлю порубленный кубиками лук и выключить через 2 минуты.
- Посолить и поперчить по вкусу, добавить зелень.
4. Итальянский фасолевый суп
Клопс.Ru
Рецепт прислала Людмила Самохина
Ингредиенты
- Красная фасоль — 500 г (можно взять консервированную, но вкуснее с предварительно отваренной)
- Стручковая фасоль — 500 г
- Нарезанные замороженные помидоры (покупные — в собственном соку) — 400 г
- Морковь — 1 штука
- Луковица — 1 штука
- Говядина — 700 г
- Растительное масло
- Кинза
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Тмин и кориандр
Способ приготовления
- Сухую фасоль замочить так, чтобы холодной воды было в два раза больше, оставить на 8 часов.
- Воду слить, промыть фасоль и залить снова с таким же расчётом, варить в мультиварке 2 часа.
- Приготовить говяжий бульон, мясо отложить.
- Лук нарезать, морковь натереть, пассеровать на растительном масле, добавить томаты, тушить 15 минут.
- Добавить фасоль и нарезанное кубиками мясо и долить бульона столько, чтобы суп был достаточно густой.
- Раздавить ножом и мелко нарезать чеснок, добавить в суп.
- Посыпать тмином и кориандром, посолить.
- Через 5 минут кипения выключить.
- При подаче добавить кинзу.
5. Сырный суп с брокколи
Клопс.Ru
Рецепт прислала Вероника Новикова
Ингредиенты
- Индейка — 200-300 г (нужна будет для бульона)
- Сыр плавленый — 300-350 г
- Морковь — 2 штуки (средние)
- Брокколи — 350 г
- Картофель — 2 штуки
- Лук репчатый — 1 маленькая головка
- Соль, специи (перец, розмарин, базилик, орегано, лавровый лист)
Способ приготовления
- Отвариваем индейку, в бульон можно добавить лавровый лист и разрезанную на четыре части морковку с луковицей — предварительно обжарьте овощи.
- Когда бульон сварился, вытащить овощи, а индейку мелко порезать и вернуть в кастрюлю.
- Средними кубиками нарезать свежую морковь и картошку, отправить вариться.
- Когда почти всё будет готово, добавить сыр, брокколи и специи.
- Оставить вариться ещё 5-10 минут.
6. Быстрый суп со свининой
Клопс.Ru
Рецептом поделилась Галина Гончарова.
Ингредиенты
- Свинина — 500 г
- Картошка — 3 штук
- Морковь — 1 штука
- Лук — 1 головка
- Лавровый лист, перец душистый и чёрный молотый
Способ приготовления
- Мясо нарезать кусочками примерно в два сантиметра. Обжарить на растительном масле, поперчить и посолить.
- Нарезанную соломкой морковь и лук, лавровый лист, душистый перец, потушить вместе 5-7 минут, при необходимости добавить немного воды.
- Залить водой, добавить нарезанный кубиками картофель.
- Варить 10 минут, до готовности картофеля.