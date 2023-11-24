6 оригинальных рецептов супов

С каждым днём зима подбирается всё ближе и погода становится более промозглой.

6 оригинальных рецептов супов
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«Клопс» собрал 6 рецептов супов, которые согреют любого.

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1. Суп девзира

Клопс.Ru

Рецепт прислала Ольга Попова

Ингредиенты

  • Баранина — 800 г
  • Рис девзира розовый — 5 столовых ложек
  • Баклажан — 1 штука
  • Помидоры черри — 10 штук
  • Болгарский перец — 1 штука
  • Лук репчатый — 1 головка
  • Кориандр, зира, аджика острая
  • Зелень

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать кусочками 2-3 см, обжарить со специями на растительном масле или бараньем жире. Залить водой и варить 1 час.
  2. В получившийся бульон добавить нарезанные примерно такими же кусками овощи (кроме лука) и промытый рис.
  3. Варить 15-20 минут.
  4. Засыпать порубленный лук, выключить через 2-3 минуты.
  5. Добавить много зелени.

2. Минестроне с сердечками

Клопс.Ru

Рецепт прислала Валерия Александрова

Ингредиенты

  • Куриные сердечки (можно и желудки) — 500 г
  • Кабачок — 150-200г
  • Перец болгарский — 150-200г
  • Капуста брокколи или цветная — 150-200г
  • Капуста брюссельская — 150-200г
  • Морковь — 150-200г
  • Помидоры черри — 150-200г
  • Лук репчатый — 150-200г
  • Итальянские или прованские травы

Способ приготовления

  1. Все овощи берутся примерно в равном количестве и режутся тоже равными кусочками.
  2. Возможны варианты: например, вместо кабачка — баклажан, или брюссельскую капусту заменить на стручковую фасоль. Главное — их всего семь.
  3. Второй важный принцип — овощи в суп закладываются поэтапно, сначала те, что варятся дольше.
  4. Сердечки отварить (бульон от них лучше не использовать), нарезать.
  5. В кастрюлю с водой положить нарезанную морковь, довести до кипения, добавить капусту и кабачок, когда закипит — болгарский перец и помидоры, еще раз закипит — сердечки, лук и сухие травы.
  6. Довести до кипения ещё раз и выключить.

3. Суп из трески

Клопс.Ru

Рецепт прислала Надежда Волкова

Ингредиенты

  • Треска — 500 г
  • Зелёный горошек (замороженный) — 300 г
  • Картошка — 4 штуки
  • Лук — 1 головка
  • Укроп, перец, соль

Способ приготовления

  1. Картошку нарезать мелкими кубиками, залить водой, довести до кипения, поварить 10 минут.
  2. Закинуть зелёный горошек.
  3. Как снова закипит — добавить нарезанную небольшими кусочками треску.
  4. Варить ещё 15 минут, положить в кастрюлю порубленный кубиками лук и выключить через 2 минуты.
  5. Посолить и поперчить по вкусу, добавить зелень.

4. Итальянский фасолевый суп

Клопс.Ru

Рецепт прислала Людмила Самохина

Ингредиенты

  • Красная фасоль — 500 г (можно взять консервированную, но вкуснее с предварительно отваренной)
  • Стручковая фасоль — 500 г
  • Нарезанные замороженные помидоры (покупные — в собственном соку) — 400 г
  • Морковь — 1 штука
  • Луковица — 1 штука
  • Говядина — 700 г
  • Растительное масло
  • Кинза
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Тмин и кориандр

Способ приготовления

  1. Сухую фасоль замочить так, чтобы холодной воды было в два раза больше, оставить на 8 часов.
  2. Воду слить, промыть фасоль и залить снова с таким же расчётом, варить в мультиварке 2 часа.
  3. Приготовить говяжий бульон, мясо отложить.
  4. Лук нарезать, морковь натереть, пассеровать на растительном масле, добавить томаты, тушить 15 минут.
  5. Добавить фасоль и нарезанное кубиками мясо и долить бульона столько, чтобы суп был достаточно густой.
  6. Раздавить ножом и мелко нарезать чеснок, добавить в суп.
  7. Посыпать тмином и кориандром, посолить.
  8. Через 5 минут кипения выключить.
  9. При подаче добавить кинзу.

5. Сырный суп с брокколи

Клопс.Ru

Рецепт прислала Вероника Новикова

Ингредиенты

  • Индейка — 200-300 г (нужна будет для бульона)
  • Сыр плавленый — 300-350 г
  • Морковь — 2 штуки (средние)
  • Брокколи — 350 г
  • Картофель — 2 штуки
  • Лук репчатый — 1 маленькая головка
  • Соль, специи (перец, розмарин, базилик, орегано, лавровый лист)

Способ приготовления

  1. Отвариваем индейку, в бульон можно добавить лавровый лист и разрезанную на четыре части морковку с луковицей — предварительно обжарьте овощи.
  2. Когда бульон сварился, вытащить овощи, а индейку мелко порезать и вернуть в кастрюлю.
  3. Средними кубиками нарезать свежую морковь и картошку, отправить вариться.
  4. Когда почти всё будет готово, добавить сыр, брокколи и специи.
  5. Оставить вариться ещё 5-10 минут.

6. Быстрый суп со свининой

Клопс.Ru

Рецептом поделилась Галина Гончарова.

Ингредиенты

  • Свинина — 500 г
  • Картошка — 3 штук
  • Морковь — 1 штука
  • Лук — 1 головка
  • Лавровый лист, перец душистый и чёрный молотый

Способ приготовления

  1. Мясо нарезать кусочками примерно в два сантиметра. Обжарить на растительном масле, поперчить и посолить.
  2. Нарезанную соломкой морковь и лук, лавровый лист, душистый перец, потушить вместе 5-7 минут, при необходимости добавить немного воды.
  3. Залить водой, добавить нарезанный кубиками картофель.
  4. Варить 10 минут, до готовности картофеля.