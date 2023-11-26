Опасны ли бактерии, обнаруженные в пельменях в России?

Эксперты Роскачества проверили 20 самых популярных марок пельменей. Качественных не нашли, но это полбеды. В некоторых образцах оказались листерии, сальмонеллы и кишечная палочка. Насколько они опасны, телеканал «МИР 24» спросил врача-гастроэнтеролога Павла Богомолова.

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Насколько эти бактерии опасны для человека?

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- Кишечная палочка – это так называемая санитарно-показательная бактерия. Она в принципе отражает обсемененность той или иной среды и риск инфекционных заболеваний: дизентерии, листериоза, сальмонеллеза и так далее. Из всего перечня инфекционных агентов, который вы озвучили, именно кишечная палочка должна привлечь внимание специалистов и телезрителей.

Чем отличаются листерии от кишечной палочки?

- Листериоз, как и сальмонеллез, и шигеллез, – острое инфекционное заболевание, характеризующееся определенным течением, с этиотропной терапией, с понятной возможностью развития нежелательных явлений и их излечения. Если мы говорим о наличии кишечной палочки в том или ином продукте, это автоматически подразумевает высокий риск обнаружения других инфекционных агентов.

Это отражает несоблюдение регламентов приготовления того или иного продукта или обработки воды, если кишечная палочка выявлена, например, в питьевой воде. Эта информация имеет очень серьезное значение с точки зрения контроля качества выпускаемых продуктов, в данном случае, пельменей.

Но существенного ущерба здоровью употребление в пищу этих продуктов не несет. Пельмени подвергаются термической обработке, и все названные инфекционные агенты в результате десятиминутного кипячения погибают. Это не имеет никакого глобального влияния на состояние здоровья людей. Но сам факт того, что в продукте появляется кишечная палочка, говорит о том, что его приготовление, транспортировка или хранение осуществляется с нарушением действующих регламентов.

Те, кто варят пельмени, могут надеяться, что бактерии погибнут. А те, кто любит их жарить?

- Если мясо после термической обработки имеет характерный вид отварного или жареного мяса, то рисков передачи инфекции нет, поскольку кишечная палочка практически моментально погибает при кипячении, а сальмонелла тем более. Не стоит из этого делать какой-то шум о грядущих массовых кишечных инфекциях. Внимание должно быть привлечено к производству, хранению и транспортировке продукта.

Как эти микроорганизмы могли попасть в пельмени?

- Это грустная история. Все кишечные инфекции – фекально-оральные. По большому счету, при приготовлении этих пельменей произошел контакт с продуктами жизнедеятельности инфицированных людей. Например, повар болел сальмонеллезом, плохо помыл руки после туалета и пошел готовить эти пельмени. Таким образом инфицировал мясную смесь или тесто, которое используется для приготовления. Затем пельмени хранятся при отрицательных температурах, при которых микроорганизмы сохраняются сколь угодно долго. Если же пельмени потом подверглись разморозке, не дай бог, какое-то время побыли при комнатной температуре, а тем более при 37 градусах, то количество микроорганизмов многократно увеличится. Продукты будут великолепной питательной средой для микробов.