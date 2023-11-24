Гоголь-моголь и горячий шоколад: 4 рецепта зимних коктейлей

Всегда приятно разнообразить вечер приготовлением зимнего коктейля.

Гоголь-моголь и горячий шоколад: 4 рецепта зимних коктейлей
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«Клопс» подобрал несколько оригинальных рецептов.

1. Гоголь-моголь

Ингредиенты

  • Желток яйца
  • Белок яйца
  • Молоко или апельсиновый сок
  • Нежирные сливки
  • Мёд

Способ приготовления

Куриное яйцо нужно аккуратно разбить, отделив желток от белка, и то и другое разложить в разные ёмкости, к желтку добавить сахар и немного соли, а после в чашу влить молоко или сливки. Молоко можно заменить апельсиновым соком.

Желтки нужно взбить миксером — до появления пены. Белки с сахаром взбиваются отдельно, также должна появиться пена.

Соедините обе жидкости, и гоголь-моголь готов.

2. Глинтвейн

Ингредиенты

  • Крепкое красное вино
  • Сахарный песок
  • Корица в палочках
  • Апельсин
  • Апельсиновый сок

Способ приготовления

Соедините в кастрюле вино, апельсиновый сок, несколько палочек корицы и сахар. Всё это нужно нагревать на среднем огне до тех пор, пока последний ингредиент не растворится. После нарежьте апельсин и добавить его кусочки в кастрюлю. Лучше не давать напитку закипеть — алкоголь не должен выветриться.

3. Цитрусовый чай с маракуйя

Ингредиенты

  • Апельсиновый сок
  • Лаймовый сок
  • Лимонный сок
  • Вода без газа
  • Маракуйя
  • Кумкват

Способ приготовления

В бокал для ирландского кофе нужно налить 15 мл лаймового сока, 30 мл лимонного сока и 40 мл апельсинового сока, сверху разбавить кипятком. Напиток украшается двумя четвертинками маракуйи и кумкватом.

4. Горячий шоколад со вкусом имбирного пряника

Ингредиенты

  • Молоко
  • Какао-порошок
  • Меласса
  • Имбирь молотый
  • Корица молотая
  • Тёртый мускатный орех
  • Душистый перец
  • Молочный шоколад
  • Взбитые сливки

Способ приготовления

Смешайте молоко, какао, сахар, патоку, имбирь, корицу и мускатный орех в небольшой кастрюле, добавьте также душистого перца. Нагревайте жидкость на среднем огне, не допуская кипения. Сахар, какао и специи должны раствориться, от молока пойдёт пар. Добавьте также измельчённый шоколад.