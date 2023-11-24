Гоголь-моголь и горячий шоколад: 4 рецепта зимних коктейлей

Всегда приятно разнообразить вечер приготовлением зимнего коктейля.

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«Клопс» подобрал несколько оригинальных рецептов.

1. Гоголь-моголь

Ингредиенты

Желток яйца

Белок яйца

Молоко или апельсиновый сок

Нежирные сливки

Мёд

Способ приготовления

Куриное яйцо нужно аккуратно разбить, отделив желток от белка, и то и другое разложить в разные ёмкости, к желтку добавить сахар и немного соли, а после в чашу влить молоко или сливки. Молоко можно заменить апельсиновым соком.

Желтки нужно взбить миксером — до появления пены. Белки с сахаром взбиваются отдельно, также должна появиться пена.

Соедините обе жидкости, и гоголь-моголь готов.

2. Глинтвейн

Ингредиенты

Крепкое красное вино

Сахарный песок

Корица в палочках

Апельсин

Апельсиновый сок

Способ приготовления

Соедините в кастрюле вино, апельсиновый сок, несколько палочек корицы и сахар. Всё это нужно нагревать на среднем огне до тех пор, пока последний ингредиент не растворится. После нарежьте апельсин и добавить его кусочки в кастрюлю. Лучше не давать напитку закипеть — алкоголь не должен выветриться.

3. Цитрусовый чай с маракуйя

Ингредиенты

Апельсиновый сок

Лаймовый сок

Лимонный сок

Вода без газа

Маракуйя

Кумкват

Способ приготовления

В бокал для ирландского кофе нужно налить 15 мл лаймового сока, 30 мл лимонного сока и 40 мл апельсинового сока, сверху разбавить кипятком. Напиток украшается двумя четвертинками маракуйи и кумкватом.

4. Горячий шоколад со вкусом имбирного пряника

Ингредиенты

Молоко

Какао-порошок

Меласса

Имбирь молотый

Корица молотая

Тёртый мускатный орех

Душистый перец

Молочный шоколад

Взбитые сливки

Способ приготовления