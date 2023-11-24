Гоголь-моголь и горячий шоколад: 4 рецепта зимних коктейлей
Всегда приятно разнообразить вечер приготовлением зимнего коктейля.
«Клопс» подобрал несколько оригинальных рецептов.
1. Гоголь-моголь
Ингредиенты
- Желток яйца
- Белок яйца
- Молоко или апельсиновый сок
- Нежирные сливки
- Мёд
Способ приготовления
Куриное яйцо нужно аккуратно разбить, отделив желток от белка, и то и другое разложить в разные ёмкости, к желтку добавить сахар и немного соли, а после в чашу влить молоко или сливки. Молоко можно заменить апельсиновым соком.
Желтки нужно взбить миксером — до появления пены. Белки с сахаром взбиваются отдельно, также должна появиться пена.
Соедините обе жидкости, и гоголь-моголь готов.
2. Глинтвейн
Ингредиенты
- Крепкое красное вино
- Сахарный песок
- Корица в палочках
- Апельсин
- Апельсиновый сок
Способ приготовления
Соедините в кастрюле вино, апельсиновый сок, несколько палочек корицы и сахар. Всё это нужно нагревать на среднем огне до тех пор, пока последний ингредиент не растворится. После нарежьте апельсин и добавить его кусочки в кастрюлю. Лучше не давать напитку закипеть — алкоголь не должен выветриться.
3. Цитрусовый чай с маракуйя
Ингредиенты
- Апельсиновый сок
- Лаймовый сок
- Лимонный сок
- Вода без газа
- Маракуйя
- Кумкват
Способ приготовления
В бокал для ирландского кофе нужно налить 15 мл лаймового сока, 30 мл лимонного сока и 40 мл апельсинового сока, сверху разбавить кипятком. Напиток украшается двумя четвертинками маракуйи и кумкватом.
4. Горячий шоколад со вкусом имбирного пряника
Ингредиенты
- Молоко
- Какао-порошок
- Меласса
- Имбирь молотый
- Корица молотая
- Тёртый мускатный орех
- Душистый перец
- Молочный шоколад
- Взбитые сливки
Способ приготовления
Смешайте молоко, какао, сахар, патоку, имбирь, корицу и мускатный орех в небольшой кастрюле, добавьте также душистого перца. Нагревайте жидкость на среднем огне, не допуская кипения. Сахар, какао и специи должны раствориться, от молока пойдёт пар. Добавьте также измельчённый шоколад.