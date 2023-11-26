Как полтора века назад: готовим винегрет с треской

Более 150 лет назад рецепт винегрета был совсем не тот, к которому мы привыкли, ведь в нем содержались и белковые ингредиенты — остывшая говядина, селедка или дичь. Предлагаем попробовать этот салат с треской, вы откроете для себя новый вкус. По желанию добавляйте и морковь.
Ингредиенты:
Для салата:
Треска филе — 300 г
Свекла — 2 шт
Картофель — 1-2 шт зависит от размера)
Соленые огурцы — 2 шт
Каперсы — 1 ч.л.
Укроп — пара веточек
Для заправки:
Оливковое масло — 50 мл
Горчица — 1 с.л.
Лимонный сок — 1 с.л.
Соль и перец опционально
Процесс приготовления:
Овощи запечь в духовке, так полезней и вкуснее. Остудить.
Треску выложить на фольгу, сверху немного сливочного масла, специи по вкусу. Завернуть и запекать в разогретой до 200С духовке минут 10. Остудить и мелко нарезать.
Овощи очистить и нарубить мелким кубиком.
Огурцы очистить от кожицы и порубить. Каперсы и укроп измельчить.
Для соуса смешать все ингредиенты, приправить по вкусу.
Можно сразу смешать все ингредиенты и заправить салат, а можно выложить в кольцо, как на фото. Свекла, картофель, треска, верхний слой часть свеклы и картофеля, смешанная со всеми остальными ингредиентами.