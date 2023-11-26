Как полтора века назад: готовим винегрет с треской

Более 150 лет назад рецепт винегрета был совсем не тот, к которому мы привыкли, ведь в нем содержались и белковые ингредиенты — остывшая говядина, селедка или дичь. Предлагаем попробовать этот салат с треской, вы откроете для себя новый вкус. По желанию добавляйте и морковь.

© Eva.ru

Ингредиенты:

Для салата:

Треска филе — 300 г

Свекла — 2 шт

Картофель — 1-2 шт зависит от размера)

Соленые огурцы — 2 шт

Каперсы — 1 ч.л.

Укроп — пара веточек

Для заправки:

Оливковое масло — 50 мл

Горчица — 1 с.л.

Лимонный сок — 1 с.л.

Соль и перец опционально

Процесс приготовления:

Овощи запечь в духовке, так полезней и вкуснее. Остудить.

Треску выложить на фольгу, сверху немного сливочного масла, специи по вкусу. Завернуть и запекать в разогретой до 200С духовке минут 10. Остудить и мелко нарезать.

Овощи очистить и нарубить мелким кубиком.

Огурцы очистить от кожицы и порубить. Каперсы и укроп измельчить.

Для соуса смешать все ингредиенты, приправить по вкусу.