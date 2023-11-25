Нежный творожный десерт в шоколаде: готовим львовский сырник

Если вы любите десерты с творогом, обязательно приготовьте нежный львовский сырник.

Нежный творожный десерт в шоколаде: готовим львовский сырник
© Eva.ru

Шоколадная глазурь и воздушная начинка — что может быть привлекательнее для любителей сладкого?

Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • 500 г творога
  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • цедра 1 лимона
  • 1 ст. ложка манки
  • горсть изюма, мак, кокосовая стружка — по желанию

Для глазури:

  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • 2 ст. ложки сахара
  • 2-3 ст. ложки сметаны
  • 2 ст. ложки какао

Процесс приготовления:

  1. Протереть творог через сито.
  2. Сливочное масло растопить и остудить.
  3. Белки отделить от желтков. Белки взбить в крепкую пену.
  4. Смешать творог с желтками, сахаром, цедрой лимона,манкой, растопленным сливочным маслом и белковой пеной.
  5. Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.
  6. Дать хорошо остыть и покрыть глазурью.
  7. Для глазури: смешать составляющие и нагреть на водяной бане до однородности.