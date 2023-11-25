Нежный творожный десерт в шоколаде: готовим львовский сырник
Если вы любите десерты с творогом, обязательно приготовьте нежный львовский сырник.
Шоколадная глазурь и воздушная начинка — что может быть привлекательнее для любителей сладкого?
Eva.ru
Ингредиенты:
Для основы:
- 500 г творога
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 100 г сливочного масла
- цедра 1 лимона
- 1 ст. ложка манки
- горсть изюма, мак, кокосовая стружка — по желанию
Для глазури:
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 2 ст. ложки сахара
- 2-3 ст. ложки сметаны
- 2 ст. ложки какао
Процесс приготовления:
- Протереть творог через сито.
- Сливочное масло растопить и остудить.
- Белки отделить от желтков. Белки взбить в крепкую пену.
- Смешать творог с желтками, сахаром, цедрой лимона,манкой, растопленным сливочным маслом и белковой пеной.
- Выпекать в нагретой до 180 градусов духовке 45-50 минут.
- Дать хорошо остыть и покрыть глазурью.
- Для глазури: смешать составляющие и нагреть на водяной бане до однородности.