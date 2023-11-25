5 рецептов смузи, которые помогут взбодриться

Смузи — это популярный напиток спортсменов и людей, которые следят за своим здоровьем. Этот напиток насыщает организм витаминами, макро и микроэлементами, которые необходимы для здоровой работы пищеварения.

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Кстати, для того, чтобы коктейль был более питательным и заменял полноценный прием пищи, можно добавлять в смузи протеин. Популярные блогеры Вова и Ксюша Михайловы поделятся с вами пятью своими любимыми рецептами смузи, которые точно помогут взбодриться!

Зеленый смузи

На завтрак мы обычно пьем зеленый смузи. Он не только бодрит, но и имеет много полезных свойств, одно из которых – нормализация пищеварения. Для его приготовления нам понадобятся 1 яблоко, 1 киви, немного шпината, мёд и вода.

Ещё один из любимых вариантов зеленого смузи – 1 авокадо, банан, семена льна, мёд и вода. Отличный вариант для тех, кто хочет быстрого насыщения полезными жирами.

Ягодный смузи

Смузи также может быть идеальным выбором для бодрящего перекуса. Готовится легко и быстро! Нужно всего лишь смешать в блендере половинку банана, 100 граммов замороженной клубники и молоко. Кстати говоря, овощи, ягоды и фрукты очень удобно держать в замороженном виде, чтобы они сохраняли свои питательные свойства и не успевали портиться в холодильнике.

Смузи с протеином

Теперь перейдем не только к бодрящим, но и питательным смузи с добавлением протеина. Нам понадобится 100 граммов любых замороженных ягод, половина банана, 100 мл молока, 100 мл воды и полскупа протеина. Фрукты и ягоды обязательно должны быть замороженными, так коктейль получается гуще и вкуснее!