Грозит отравлением: эти четыре продукта нельзя разогревать повторно

Не все продукты можно разогревать повторно. Это чревато неприятными последствиями и может привести к отравлению, пишет FitFirFun.

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Картофель. Жареный картофель лучше сразу же съедать. Дело в том, что в нём могут образовываться бактерии, которые в худшем случае могут вызвать пищевое отравление.

Птица и яйца. Всё дело в белках: если разогреть холодную курицу или яйца, то структура белка изменится. Это, в свою очередь, может привести к расстройству желудка.