Грозит отравлением: эти четыре продукта нельзя разогревать повторно
Не все продукты можно разогревать повторно. Это чревато неприятными последствиями и может привести к отравлению, пишет FitFirFun.
Картофель. Жареный картофель лучше сразу же съедать. Дело в том, что в нём могут образовываться бактерии, которые в худшем случае могут вызвать пищевое отравление.
Птица и яйца. Всё дело в белках: если разогреть холодную курицу или яйца, то структура белка изменится. Это, в свою очередь, может привести к расстройству желудка.
Вчерашний суп. В большинстве случаев при разогреве супа беспокоиться не о чем. Но, если в нём есть сельдерей, шпинат или свёкла, следует соблюдать осторожность. Из-за содержащихся в них нитратов при повторном нагревании могут выделяться токсины и даже образовываться канцерогенные вещества.
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