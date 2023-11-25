Диетолог развеяла главный миф о свинине

Больше всего — до 50 граммов жира — в грудинке, меньше — около 5 граммов на 100 граммов — в нежирной вырезке. Не употребляйте свинину чаще раза-двух в неделю, а то и реже, в количестве 100–150 граммов. Если есть проблемы с ЖКТ, откажитесь от свинины совсем. Мясо — это белок. А белок лучше усваиваться вместе с овощами и зеленью: нарезкой, салатом, помидорами, огурцами, болгарским перцем, брокколи, цветной капустой и так далее, — пояснила Микитюк.