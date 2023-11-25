7 необычных идей для ужина с друзьями

Если вы хотите удивить своих гостей и создать незабываемую атмосферу, то предлагаем вам 7 идей для ужина с друзьями.

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1. Тематический ужин

Предложите своим друзьям провести вечер в определенной тематике. Например, можно устроить мексиканский ужин с традиционными блюдами, такими как гуакамоле, тортильи, чили и многое другое. Или же устроить итальянский ужин с пастой, пиццей и вином.

2. BBQ-вечеринка

Летом можно устроить BBQ-вечеринку на свежем воздухе. Приготовьте мясо на гриле, салаты и закуски. Друзья будут в восторге от такого ужина.

3. Фондю

Фондю – это классическое швейцарское блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Подготовьте различные ингредиенты, такие как кусочки мяса, овощи, хлеб и т.д. и наслаждайтесь вкусным ужином.

4. Суши-вечеринка

Если ваши друзья любят японскую кухню, то можно устроить суши-вечеринку. Подготовьте различные виды суши, роллы и соусы. Это будет не только вкусно, но и интересно.

5. Пикник

Приготовьте корзину с едой и отправляйтесь на пикник в парк или на природу. Подготовьте сэндвичи, фрукты, закуски и напитки. Такой ужин будет не только вкусным, но и романтичным.

6. Ужин в стиле tapas

Tapas – это испанские закуски, которые подаются в барах и ресторанах. Подготовьте различные виды мяса, овощей, сыров и хлеба. Все это можно подавать на одной большой тарелке.

7. Ужин с дегустацией вина

Если ваши друзья любят вино, то можно устроить ужин с дегустацией различных видов вина. Подготовьте закуски, которые будут идеально сочетаться с каждым видом вина.