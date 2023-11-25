Экономим время: какие блюда можно заморозить к Новому году

До новогодних праздников остается чуть больше месяца, и многие уже начинают планировать, какие угощения приготовить к праздничному столу. Если вы мечтаете организовать застолье с изобилием всевозможных блюд, но при этом не хотите 31 декабря весь день простоять у плиты, отличным решением станет заморозка. Вы можете приготовить некоторые блюда заранее и заморозить их до самого Нового года. Это позволит значительно сэкономить время в праздничный день и уделить больше внимания семье и друзьям.

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Что же можно заморозить? Во-первых, можно заморозить котлеты, голубцы, фаршированные овощи. Во-вторых, для заморозки прекрасно подойдет тесто для пирогов и другой выпечки. Кроме этого, для того, чтобы ускорить и упростить процесс приготовления заправок и соусов, можно заранее приготовить бульон, а также зелень с маслом. Сделать это можно в формочках для льда.

Тем не менее существует ряд правил, которых необходимо придерживаться, чтобы не испортить блюда. Во-первых, нельзя замораживать продукты повторно, так как это может ухудшить их качество. Также перед тем, как поместить приготовленную на Новый год еду в морозильную камеру, ее необходимо охладить.