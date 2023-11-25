Готовим с лавашем: 4 простых, быстрых и сытных блюда

Лаваш — отличный ингредиент для самых разных блюд.

Готовим с лавашем: 4 простых, быстрых и сытных блюда
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Если завернуть в него начинку, он может стать хоть завтраком, хоть обедом, а еще и отличным перекусом, который хорош в том числе в холодном виде.

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Предлагаем отличные рецепты, которые вам наверняка пригодятся.

Мексиканская энчилада

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Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 упаковка
  • Куриное филе — 400 г
  • Морковь — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Болгарский перец — 1 шт
  • Помидор — 1 шт
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Вода — 150 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень любая — 1 пучок
  • Кукуруза консервированная — 1 банка
  • Сыр — 300-400 г
  • Желток (для смазывания) — 1 шт
  • Соль, специи — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. На сковороде обжариваем лук, куриное филе и морковь 10 минут.
  2. Затем добавляем болгарский перец, томатную пасту, воду, соль и специи. Перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне.
  3. Добавляем чеснок и зелень.
  4. Лаваш разрезаем на прямоугольники. Выкладываем начинку, кукурузу и посыпаем сыром. Сворачиваем как шаурму.
  5. Выкладываем на противень. Смазываем желтком и посыпаем сыром.
  6. Отправляем выпекаться до корочки при температуре 170-180С.

Трубочки из лаваша с курицей

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Лаваш — 250 г
  • Куриное филе — 400 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Лук — 50 г
  • Сыр — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — для смазывания
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Куриное мясо мелко нарезать, переложить в миску, сюда же нарезать мелко лук и выдавленный через пресс чеснок.
  2. Натереть на терке сыр и добавить к начинке. Добавить яйцо. Посолить, поперчить и перемешать.
  3. Лаваш нарезать на прямоугольники размером 15 на 20 сантиметров.
  4. С одной стороны на лаваш выложить по 2 столовые ложки начинки, промазать свободный край лаваша взбитым яйцом.
  5. Свернуть в трубочку, и выложить на противень застеленный пергаментом.
  6. Смазать трубочки яйцом и отправить в разогретую до 190С духовку на 30-35 минут.

Ленивая самса с мясом и сыром

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Фарш (говяжий) — 400 г
  • Лук — 1 шт⁣
  • Сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт⁣⁣
  • Лаваш — 2 шт⁣⁣
  • Кунжут — 5 г
  • Соль и перец — по вкусу⁣⁣

Процесс приготовления:

  1. Измельчить в блендере лук, смешать с фаршем, добавить яичный белок (желток пригодится для смазывания). Добавить соль и черный перец. Перемешать.⁣⁣
  2. Лаваш нарезать на полоски шириной 10 см. Фарш размазать по всем полоскам, посыпать натертым сырам, и свернуть треугольником.⁣⁣
  3. Выложить все заготовки на противень, при необходимости положить пергамент, смазать желтком и посыпать кунжутом.⁣⁣
  4. Отправить в разогретую духовку на 20–25 минут.⁣⁣

Лаваш с сырной начинкой

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Твердый сыр — 200 г
  • Помидоры — 150 г
  • Зеленый лук — 2 стебля
  • Лаваш — 2 шт

Процесс приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, помидор нарезать на мелкие кубики. Все смешать.
  2. Каждый лист лаваша разделить на 2 части.
  3. На каждую часть лаваша выложить по 1/4 части от всей начинки, свернуть, чтобы получился прямоугольник.
  4. Обжарить каждый прямоугольник с двух сторон по 3-4 минуты на сухой сковороде гриль или на обычной сковороде.