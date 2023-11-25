Готовим с лавашем: 4 простых, быстрых и сытных блюда
Лаваш — отличный ингредиент для самых разных блюд.
Если завернуть в него начинку, он может стать хоть завтраком, хоть обедом, а еще и отличным перекусом, который хорош в том числе в холодном виде.
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Предлагаем отличные рецепты, которые вам наверняка пригодятся.
Мексиканская энчилада
Eva.ru
Ингредиенты:
- Лаваш — 1 упаковка
- Куриное филе — 400 г
- Морковь — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Болгарский перец — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Зелень любая — 1 пучок
- Кукуруза консервированная — 1 банка
- Сыр — 300-400 г
- Желток (для смазывания) — 1 шт
- Соль, специи — по вкусу
Процесс приготовления:
- На сковороде обжариваем лук, куриное филе и морковь 10 минут.
- Затем добавляем болгарский перец, томатную пасту, воду, соль и специи. Перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне.
- Добавляем чеснок и зелень.
- Лаваш разрезаем на прямоугольники. Выкладываем начинку, кукурузу и посыпаем сыром. Сворачиваем как шаурму.
- Выкладываем на противень. Смазываем желтком и посыпаем сыром.
- Отправляем выпекаться до корочки при температуре 170-180С.
Трубочки из лаваша с курицей
Eva.ru
Ингредиенты:
- Лаваш — 250 г
- Куриное филе — 400 г
- Яйцо — 1 шт
- Лук — 50 г
- Сыр — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — для смазывания
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Куриное мясо мелко нарезать, переложить в миску, сюда же нарезать мелко лук и выдавленный через пресс чеснок.
- Натереть на терке сыр и добавить к начинке. Добавить яйцо. Посолить, поперчить и перемешать.
- Лаваш нарезать на прямоугольники размером 15 на 20 сантиметров.
- С одной стороны на лаваш выложить по 2 столовые ложки начинки, промазать свободный край лаваша взбитым яйцом.
- Свернуть в трубочку, и выложить на противень застеленный пергаментом.
- Смазать трубочки яйцом и отправить в разогретую до 190С духовку на 30-35 минут.
Ленивая самса с мясом и сыром
Eva.ru
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий) — 400 г
- Лук — 1 шт
- Сыр — 100 г
- Яйцо — 1 шт
- Лаваш — 2 шт
- Кунжут — 5 г
- Соль и перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Измельчить в блендере лук, смешать с фаршем, добавить яичный белок (желток пригодится для смазывания). Добавить соль и черный перец. Перемешать.
- Лаваш нарезать на полоски шириной 10 см. Фарш размазать по всем полоскам, посыпать натертым сырам, и свернуть треугольником.
- Выложить все заготовки на противень, при необходимости положить пергамент, смазать желтком и посыпать кунжутом.
- Отправить в разогретую духовку на 20–25 минут.
Лаваш с сырной начинкой
Eva.ru
Ингредиенты:
- Твердый сыр — 200 г
- Помидоры — 150 г
- Зеленый лук — 2 стебля
- Лаваш — 2 шт
Процесс приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, помидор нарезать на мелкие кубики. Все смешать.
- Каждый лист лаваша разделить на 2 части.
- На каждую часть лаваша выложить по 1/4 части от всей начинки, свернуть, чтобы получился прямоугольник.
- Обжарить каждый прямоугольник с двух сторон по 3-4 минуты на сухой сковороде гриль или на обычной сковороде.