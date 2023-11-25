Мед рододендрона: что это и почему за него отдают целое состояние

В минимальных количествах он обладает целебными свойствами.

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Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове: «Мёд рододендрона — уникальное лакомство. Этот вид продукта пользуется огромным успехом в мире благодаря своей вкусовой ценности. В статье рассмотрим его полезные свойства и потенциальные риски, а также причины его высокой стоимости».

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Что такое мёд рододендрона?

Мёд рододендрона — это натуральный мёд, получаемый пчёлами. Рододендроны — высокие кустарники или небольшие деревья с красивыми цветами, которые процветают преимущественно в Юго-Восточной Азии.

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Продукт, цена которого достигает $ 200 за кг, пользуется большим спросом в странах Азии, США, Европе, Австралии. В Гималаях даже существует целый народ, племя гурунгов, которые охотятся за диким мёдом, поднимаясь на большие высоты — от 2800 до 3500 метров, в заросли цветущих рододендронов.

Полезные свойства мёда рододендрона Известен высоким содержанием антиоксидантов. Они помогают защитить организм от вредного влияния свободных радикалов и препятствуют ускорению процесса старения и повреждения клеток.

Обладает антибактериальными свойствами за счёт осмотического лизиса — мёд «высасывает» воду из попадающих в него бактерий, препятствуя их дальнейшему росту.

Известен своими противовоспалительными свойствами за счёт содержания фитонцидов, биологически активных веществ, подавляющих рост и развитие болезнетворных бактерий, что особенно важно во время простудных заболеваний. Однако это не означает, что продукт может заменить лечение, назначенное врачом.

Потенциальный вред мёда рододендрона

Токсичность

Важно отметить, что некоторые сорта рододендрона содержат токсичное соединение, такое как грайанотоксин (андромедотоксин). Отравление этим веществом приводит к слабости, появлению судорог, повышенного слюноотделения и потливости.

Европейская комиссия рассматривает вопрос о запрете на территории ЕС мёда из рододендрона из-за содержания в нём андромедотоксина.

Исследование, опубликованное в 2006 году в журнале The American Journal of Emergency Medicine, показало случаи отравления грайанотоксином в Турции. Количество токсичного меда составляло 2-5 столовых ложек. Симптомы появлялись через 30 мин. — 2 часа после его приёма.

В больших дозах продукт может привести к появлению галлюцинаций, поэтому его также называют «безумным мёдом», «пьяным» и «бешеным». В крайних случаях нарушается координация, нарастает мышечная слабость и нарушается сердечный ритм. Поэтому качество и безопасность мёда рододендрона важно контролировать и проверять в соответствии с правилами и стандартами.

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Причины высокой стоимости мёда рододендрона рододендроны растут далеко не во всех частях мира, что делает этот вид мёда редким лакомством. Это влияет на его цену, так как спрос и интерес превышают предложение;

для сбора мёда с цветков рододендрона требуется особый подход, поскольку пчёлы могут быть не очень привлечены его запахом. Это делает процесс сбора трудоёмким и повышает его стоимость;

из-за потенциальных рисков, связанных с токсичностью рододендрона, мёд должен быть специально проверен и сертифицирован, а токсичный мёд — утилизирован. Это также повышает его стоимость.

Мёд рододендрона считается драгоценным лакомством и имеет довольно высокую стоимость по нескольким причинам:

Мёд рододендрона — вкусное и полезное лакомство, обладающее высокой биологической ценностью. Однако, в связи с потенциальными рисками, связанными с токсичностью рододендрона, необходимо быть осторожными при его употреблении и покупке.