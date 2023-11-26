Как появилась самая знаменитая пицца Маргарита

"Маргарита" — это классика итальянской пиццы, с которой начинается меню каждой пиццерии. Однако не все знают, что рецепт пиццы появился не просто так, в процессе его создания — история об итальянской королеве.

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В 1889 году Маргарита Савойская, жена короля Умберто I, приезжала в Неаполь. Королеву заинтересовали большие лепешки, которые повсеместно употребляли в городе. Девушка попробовала одну из них и буквально влюбилась в блюдо. Дело в том, что неаполитанская пицца готовится на пышном тесте, которое растягивается вручную. Поэтому у нее высокие бортики и мягкая середина, соус и ингридиенты тоже распологаются внутри. А вот римская пицца – тонкая и хрустящая.

Маргатире очень хотелось попробовать разные пиццы, поэтому она позвала известного мастера Раффаэле Эспозито, и попросила его приготовить ей вкусные лепешки. В составе пицц была одна с помидорами, моцареллой и базиликом, которую повар сделал, вдохновившись цветами итальянского флага. Королеве настолько понравилось, что она прислала повару письмо с комплиментами. Эспозито был очень горд и назвал пиццу в ее честь.

Удивительно, но раньше пицца считалась едой для бедных и только благодаря Маргарите блюдо стало так популярно, что его стали есть аристократы. Во время правиления мужа, короля Италии Умберто I, Маргарита была популярна среди народа. Она сотрудничала с культурными организациями, Красным Крестом, развивала искусство и музыку, помогала творческим людям получить образование.