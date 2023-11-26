Диетолог назвала суточную норму хурмы для здорового человека

Диетолог Круглова назвала суточную норму хурмы для здорового человека
Диетолог Наталья Круглова поделилась с россиянами информацией о том, какое количество хурмы можно безвредно употреблять в течение дня. В интервью радио Sputnik специалист отметила – оптимальным будет считаться не более 2-3 плодов хурмы за сутки. Такая норма подходит для здоровых людей.
Как сообщает диетолог, хурма является источников бета-каротина – провитамина А, аскорбиновой кислоты, витамина В7 и калия. Также в составе плодов хурмы есть железо, йод, марганец. Кстати, специалист отметила, что в спелой хурме есть и большое количество простых углеводов, но при умеренном употреблении они не нанесут никакого вреда здоровью.
«Ограничить хурму в рационе нужно людям с нарушением углеводного обмена, страдающим сахарным диабетом. Такие пациенты иногда отмечают индивидуальную реакцию после употребления хурмы, у них повышается уровень сахара. С осторожностью относиться к хурме нужно также пациентам с аллергическими реакциями и с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения», – напомнила врач Круглова.