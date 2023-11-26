Диетолог назвала суточную норму хурмы для здорового человека

«Ограничить хурму в рационе нужно людям с нарушением углеводного обмена, страдающим сахарным диабетом. Такие пациенты иногда отмечают индивидуальную реакцию после употребления хурмы, у них повышается уровень сахара. С осторожностью относиться к хурме нужно также пациентам с аллергическими реакциями и с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения», – напомнила врач Круглова.