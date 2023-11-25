Диетолог назвала полезные продукты, которые разрешены во время поста
Полный отказ от животной пищи во время поста может грозить дефицитами важных макро- и микронутриентов. Чтобы минимизировать эти риски, важно включать в свой рацион определенные продукты. Об этом в статье про Рождественский пост, который начинается 28 ноября, «Газете.Ru» рассказала диетолог и терапевт Ольга Лушникова.
«Это все виды бобовых: горох, фасоль, нут, чечевица, бобы эдамаме. Также цельные злаки, крупы и изделия из них: гречка, киноа, бурый/дикий/красный рис, геркулес, пшено, булгур, полба, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Полезно употреблять в пищу различные семена и орехи: миндаль, грецкий, кешью, фундук, бразильский орех, семена льна, подсолнечника, тыквенные, чиа. Не стоит забывать про разноцветные овощи, зелень, фрукты и ягоды, авокадо, а также квашеные и ферментированные продукты, грибы. Поддержат организм в этот период нерафинированные растительные масла: конопляное, оливковое, а также из различных орехов и авокадо» – сообщила Ольга Лушникова.
Врач подчеркнула, что в те дни, когда разрешена рыба, надо обязательно включать ее в рацион.
«Это источник полноценного белка, Омега-3, витаминов D, А, В12, кальция, цинка, йода, селена, железа», – уточнила терапевт-диетолог.
Также специалист порекомендовала во время поста обратить внимание на нутрицевтики.
«Качественный витаминно-минеральный комплекс, витамин Д3, Омега-3 и некоторые другие помогут организму легче перенести отказ от животных продуктов. В идеале препараты должен подбирать врач после консультации», – подытожила Ольга Лушникова.