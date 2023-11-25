Диетолог назвала полезные продукты, которые разрешены во время поста

«Это все виды бобовых: горох, фасоль, нут, чечевица, бобы эдамаме. Также цельные злаки, крупы и изделия из них: гречка, киноа, бурый/дикий/красный рис, геркулес, пшено, булгур, полба, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы. Полезно употреблять в пищу различные семена и орехи: миндаль, грецкий, кешью, фундук, бразильский орех, семена льна, подсолнечника, тыквенные, чиа. Не стоит забывать про разноцветные овощи, зелень, фрукты и ягоды, авокадо, а также квашеные и ферментированные продукты, грибы. Поддержат организм в этот период нерафинированные растительные масла: конопляное, оливковое, а также из различных орехов и авокадо» – сообщила Ольга Лушникова.