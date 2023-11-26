Психолог рассказал, почему россияне переедают на Новый год

Люди легко поддаются социальному давлению во время вечеринок, когда хозяева уговаривают их попробовать все блюда или толпа заказывает напитки на Новый год. За праздничным столом люди склонны подражать поведению других людей, особенно тех, кто ест быстро. Следовательно, они также начинают есть быстрее и глотают больше пищи, чем в обычный день. Есть с аппетитом все, что приготовила хозяйка праздника, — это способ выразить свою любовь, уважение или благодарность за ее труд и внимание.