Психолог рассказал, почему россияне переедают на Новый год

Психолог Самбурский рассказал, почему россияне переедают на Новый год
Есть ряд причин, по которым люди больше едят в новогодние каникулы. О них «Газете.Ру» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Во-первых, это связано с эмоциональным состоянием. Люди могут переедать, чтобы заглушить чувство одиночества, снять напряжение или просто чем-то заняться. Еда дает чувство удовлетворения, безопасности и принадлежности к празднику:
"Я тоже ем Оливье, я тоже праздную вместе с вами."
Однако такие эмоции недолговечны и быстро сменяются чувством вины и стыда из-за обвисших боков.
Вторая причина — это социальный фактор.
Люди легко поддаются социальному давлению во время вечеринок, когда хозяева уговаривают их попробовать все блюда или толпа заказывает напитки на Новый год. За праздничным столом люди склонны подражать поведению других людей, особенно тех, кто ест быстро. Следовательно, они также начинают есть быстрее и глотают больше пищи, чем в обычный день. Есть с аппетитом все, что приготовила хозяйка праздника, — это способ выразить свою любовь, уважение или благодарность за ее труд и внимание.