Питание существенно влияет на продолжительность нашей жизни - к такому выводу в очередной раз пришли зарубежные исследователи. Согласно работе, в рамках которой специалисты проанализировали рацион почти полумиллиона британцев, люди, питающиеся правильно на протяжении длительного времени и сохраняющие эту привычку, могут продлить свою жизнь примерно на 10 лет, передает Pronews.

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Отказ от какой пищи этому способствует и какие продукты преждевременно губят организм, объяснил профессор питания Бергенского университета (Норвегия) Ларс Фаднес.

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Он отметил, что отказавшиеся в рамках эксперимента от сладких напитков и обработанного мяса мужчины прожили на 10,8 года больше, чем те, кто не исключил из рациона эти продукты.

Примерно такой же показатель и у женщин.

Также уточняется, что добровольцы заменили в рационе вредные жиры и закуски цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и орехами. Все участники эксперимента, добившиеся таких результатов, внесли изменения в свою жизнь сразу после 40 лет.

"Преимущества для добровольцев, которые изменили свой рацион примерно в 70 лет, были меньшими, но все же значительными", - отмечает издание со ссылкой на специалистов.

Как добавил Ларс Фаднес, "наша работа еще раз показала, что чем выше качество питания человека, тем сильнее это помогает увеличить продолжительность жизни".

Помимо риска возникновения онкологических заболеваний лимонад или другая сладкая газировка каждый день в несколько раз ускоряет приближение старческого слабоумия, ранее отметил кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Он также привел в пример результаты работы исследователей, в том числе специалистов из Университета Лидса, которые выяснили, что употребление всего 25 граммов обработанного мяса в день повышает риск развития деменции на 44%.

Кроме того, употребление обработанного мяса давно связывают с более высоким риском рака.