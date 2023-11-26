Фейхоа для укрепления иммунитета: 3 рецепта из витаминной ягоды

Плоды фейхоа большой популярностью в наших магазинах не пользуются — а зря. Их полезные свойства достойны внимания, ведь некоторые особенности этих ягод (да, с точки зрения ботаники плод фейхоа — ягода) поистине уникальны.

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Для иммунитета и не только: чем полезны плоды фейхоа

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Благодаря высокому содержанию витамина С фейхоа способствует укреплению иммунитета и помогает предупредить развитие гиповитаминоза. Но в этом нет ничего особенного — существует множество иных, менее экзотических, более привычных и доступных витаминных ягод и плодов.

А вот что делает фейхоа действительно уникальным, так это водорастворимые соединения йода, которые содержатся в его плодах. Концентрация этого микроэлемента в значительной мере зависит от местности, в которой выращивают и собирают ягоду, и колеблется в широком диапазоне — от 80 до 350 мг/100 г мякоти (что сопоставимо с содержанием йода в морской капусте, кальмарах, треске или креветках).

Дефицит йода приводит не только к сбоям в работе щитовидной железы, но и к иным неприятным последствиям: отекам, запорам, увеличению массы тела, нарушению обменных процессов, ослаблению памяти, ухудшению зрения, вялости и сонливости, сухости кожи и слизистых. Плоды фейхоа — отличное средство для профилактики йододефицитных состояний.

Также этот экзотический продукт используется для профилактики и лечения атеросклероза, нормализации обмена веществ, улучшения работы органов желудочно-кишечного тракта и для лечения воспалительных заболеваний желудка и кишечника (при

пониженной кислотности желудочного сока).

Фейхоа рекомендуется включать в рацион для укрепления защитных сил организма в период сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа, а также в качестве общеукрепляющего средства после травм, перенесенных заболеваний и хирургических вмешательств. Стрессы, вредные условия среды и другие факторы, которые приводят к ослаблению иммунитета, тоже считаются показаниями к употреблению этих полезных ягод.

Как правильно выбирать и употреблять фейхоа

Фейхоа — продукт скоропортящийся. Как и большинство тропических фруктов, эти плоды привозят в наши магазины неспелыми, но они быстро — буквально за несколько дней — дозревают при комнатной температуре. А полностью созревшие, они не хранятся даже в холодильнике, начинают портиться уже на третий-пятый день.

Также надо помнить, что главные полезные вещества — витамин С и йод, — ради которых мы включаем фейхоа в свое меню,

разрушаются при длительном хранении и при тепловой обработке. Так что, если цель — укрепление иммунитета и оздоровление организма, нужно выбирать самые спелые плоды и употреблять их в пищу свежими сразу после покупки.

Качественный спелый плод имеет бугристую темно-зеленую кожуру (у некоторых сортов она может иметь желтоватый оттенок) и нежную мякоть, полупрозрачную, желеобразную в центре и желтовато-кремовую по краям. Любые повреждения, темные пятна (как на кожуре, так и в мякоти) — признак испорченного, перезрелого плода, который уже не принесет никакой пользы. Белая плотная мякоть — признак неспелого фейхоа.

Кожица плодов тоже очень полезна: в ней содержатся эфирные масла, клетчатка, витамины, другие важные элементы. Однако ее терпковатый вкус многим не нравится, поэтому свежие ягоды чаще всего очищают или разрезают пополам и извлекают мякоть чайной ложкой. Но чтобы получить максимум пользы, стоит использовать фейхоа целиком, неочищенным.

Фейхоа с сахаром или медом

Самый простой способ сохранить плоды подольше — перемолоть их и смешать с сахаром или медом. Такое «живое варенье» обязательно хранится в холодильнике. Заготавливать его большими порциями не рекомендуется: при хранении фейхоа теряет значительную часть своих полезных свойств.

Ягоды для приготовления такого средства тщательно моют, но не очищают, а затем измельчают вместе с кожурой при помощи мясорубки или кухонного комбайна. Добавляют сахар (в пропорции 1:1), тщательно перемешивают, раскладывают в сухие чистые банки и накрывают полиэтиленовыми крышками.

Сахар (полностью или частично) можно заменить медом, если нет аллергии на продукты пчеловодства. Количество сахара допустимо уменьшить по вкусу (не забывая, что это может отразиться на сроках хранения). Также в смесь иногда добавляют измельченные грецкие орехи (по вкусу) и цитрусовые (лимон или апельсин) из расчета 1 шт. на 1 кг фейхоа.

В качестве витаминного и общеукрепляющего средства рекомендуется употреблять по 2-3 ст. ложки этого вкусного «лекарства» каждый день.

Настойка с фейхоа и клубникой

Мелко порезать 300 г фейхоа (с кожицей), добавить 100 г клубники, растертой в пюре, и 50 г меда (можно использовать сахар). Перемешать, залить 0,5 л водки, снова перемешать, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре 10-14 дней, процедить, сырье отжать. Настойку выдержать в холодильнике в течение 2-3 дней, при необходимости еще раз процедить.

Принимать по 30-50 мл 1-2 раза в день в качестве общеукрепляющего, иммуностимулирующего, тонизирующего и ускоряющего регенерацию средства в период восстановления после тяжелых заболеваний, операций, травм.

Витаминный смузи из фейхоа с цитрусовыми

Этот густой напиток несет мощный заряд витаминов. Для его приготовления нужно отжать сок из 2-3 апельсинов и половинки лимона, тщательно помыть и порезать на кусочки 100 г фейхоа, а затем смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. По желанию можно добавить веточку мяты и ложку меда.

Плоды фейхоа полезно есть свежими (для восполнения дефицита йода — до 200-300 г в день при отсутствии противопоказаний), добавлять их в салаты, смузи или свежие соки. А вот варенья, джемы, компоты и другие блюда, в которых плоды подвергаются термической обработке, пользы практически не приносят, поскольку в процессе их приготовления утрачивается значительная часть витаминов и йода.

Противопоказания к употреблению фейхоа

Противопоказаниями к употреблению в пищу фейхоа являются тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы), прием препаратов йода (во избежание передозировки), гастрит

с повышенным уровнем кислотности желудочного сока, острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.