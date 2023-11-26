Как приготовить сочное мясо кролика в духовке

Блюда, созданные из определенной разновидности мяса, характеризуются особенно пикантным и насыщенным привкусом. Подтверждением служит рецепт, с помощью которого можно получить сочное мясо кролика в духовке. Эффект достигается путем соблюдения последовательности действий при готовке, с помощью особых кулинарных хитростей и подбора дополнительных компонентов.

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Ингредиенты

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Удачно подобранный набор компонентов поможет создать особенно пикантное блюдо. Мясо кролика в духовке получится невероятно сочным и нежным, если приготовить его в достаточном количестве жидкости. В качестве последней может выступать как обычная вода, так и куриный бульон, придающий блюду дополнительный насыщенный привкус. Клео.ру предлагает взять на вооружение рецепт, в котором используются следующие ингредиенты:

1 кролик (приблизительно 1,5-2 кг); 2 луковицы; 3-4 зубчика чеснока; 2 моркови; 1 веточка розмарина; 1 веточка тимьяна; соль и перец по вкусу; 2-3 ст. ложки оливкового масла; 1/2 стакана куриного бульона (или воды).

Пошаговый рецепт

При готовке аппетитного блюда важно придерживаться определенной последовательности действий. При поиске ответа на вопрос, как запечь кролика, Клео.ру рекомендует выполнять следующие шаги:

Подготовьте кролика, разрежьте его на куски, вымойте и обсушите. Подготовьте овощи: морковь очистите и нарежьте крупными кружками, лук измельчите полукольцами, чеснок мелко нарежьте или раздавите. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Обжаривайте куски кролика с обеих сторон до золотистой корки. Переложите обжаренные куски кролика в глубокую форму для запекания. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок до мягкости. Затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще несколько минут. Распределите овощи равномерно поверх кролика в форме. Приправьте мясо и овощи тимьяном, розмарином, солью и перцем. Полейте куриным бульоном или водой. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую духовку при температуре 180 градусов. Запекайте сочное мясо кролика в духовке около 1,5-2 часов. В середине процесса периодически подливайте жидкость из формы поверх мяса. Когда кролик станет мягким и сочным, достаньте форму из духовки.

Советы от шеф-повара

При поиске ответа на вопрос, как приготовить кролика так, чтобы блюдо вышло максимально вкусным и гармоничным, стоит взять на вооружение определенные кулинарные секреты. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих тонкостей, помогающих достичь впечатляющего результата:

Правильная подготовка кролика. Тщательно промойте и обсушите мясо тушку перед приготовлением. Если кролик не разделан, разрежьте его на куски подходящего размера для равномерного приготовления. Вы можете использовать маринад на основе оливкового масла, чеснока, трав и специй, добавлять в его состав сливки, сметану, горчицу, соевый соус или другие компоненты. Дайте кролику постоять в маринаде хотя бы несколько часов или лучше всего оставьте его на ночь в холодильнике. Перед запеканием обжарьте кролика на сковороде до золотистой корочки. Это придаст мясу привлекательный цвет и добавит насыщенный вкус. Добавьте свежие травы, такие как розмарин, тимьян или петрушка, для ароматизации мяса. Чтобы избежать пересушивания мяса подливайте куриный или овощной бульон в процессе запекания. Прикройте форму фольгой в начале запекания, чтобы сохранить влагу. Затем, ближе к концу, уберите фольгу для того, чтобы мясо подрумянилось. Используйте мясной термометр, чтобы убедиться, что мясо достигло желаемой температуры (около 74 градусов). После запекания дайте мясу отдохнуть несколько минут. Это позволит сокам равномерно распределиться внутри мяса.

Подведем итог