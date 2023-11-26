Эксперты перечислили восемь мифов о питании

В социальных соцсетях в последнее время можно наткнуться на различные мифы о еде. Причём распространяют их даже знаменитости. Специалисты в области питания рассказали о самых опасных подобных мифах.

Сильное запугивание, заявления, вводящие в заблуждение. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Идрис Могол отметил, что чрезмерное запугивание говорит о поверхностных знаниях о тех или иных продуктах. Очень часто в Сети можно встретить выражения типа «вызывает воспаление», «детоксикация», «токсичный», «глубокая очистка». Кроме того, еда влияет на каждого отдельного человека по-разному, поэтому не существует понятий вроде «лучшая» и «худшая» пища.

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Реклама ультрапереработанных продуктов. Часто на этикетках таких продуктов можно встретить фразы «содержат высокий процент белка», «имеют низкое содержание жира», «имеют низкое содержание жира». Однако это всё не делает пищу «здоровее», так как в ультрапереработанных продуктах много вредных химических добавок.

Ограничения в питании. По мнению Алана Флэнагана, нутрициолога из Университета Суррея, не бывает «плохой еды». И Тим Спектор с ним согласен. Нельзя исключать из своего рациона никакие продукты, даже если они обработанные. Важнее следить за качеством еды, которую вы потребляете, а не за количеством калорий, а также добавлять в рацион полезную пищу.

Вздутие живота - это плохо. В действительности - далеко не всегда. Если вздутие небольшое, то оно может указывать на хорошую работу полезных бактерий в кишечнике. Существует также большое количество факторов, не связанных с пищей, которые могут привести к вздутию.

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Не существует рафинированного сахара. На самом деле продукты, в которых есть мёд, кокосовый сахар, финиковый сироп, точно так же повышают уровень сахара в крови, как и пища с рафинированным сахаром. Хотя рекламируются эти ингредиенты как натуральные сахара.

Цельнозерновые продукты вредят здоровью. Исследования показывают, что люди, которые регулярно едят цельнозерновые продукты с глютеном, имеют более здоровый кишечник, а также получают пользу от различных питательных веществ. Но при этом такие продукты нельзя употреблять тем, у кого непереносимость глютена или повышенная чувствительность к нему.

Отказ от растительных масел. Особенно часто на второй план отодвигают масла канолы, рапса. В действительности же такие масла обладают большим количеством полезных свойств, включая поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.

Одержимость белками. 97% жителей США не получают достаточно клетчатки, также 98% американцев не хватает калия. Но почему тогда специалисты делают акцент только на дефиците белка?