Фейхоа: польза и вред необычного фрукта
С приближением зимы всё более популярным становится фрукт фейхоа — его вкус и яркий цвет напоминают о лете и дарят хорошее настроение. Натуральную сладость фейхоа ценят все сладкоежки, а сторонники здорового образа жизни любят этот плод за множество полезных свойств.
О том, в чём заключается польза фейхоа и о том, кому следует с осторожностью лакомиться этим плодом, расскажет нутрициолог, психолог, эксперт в области коррекции питания и пищевого поведения Оксана Фаст:
"Фейхоа, известный также как акка или бразильская гуава, является уникальным экзотическим фруктом, родом из Южной Америки. Его можно узнать по гладкой зелёной кожуре, которая при созревании плода становится мягкой. Внутренняя мякоть фейхоа имеет приятный аромат и экзотический вкус, который многие описывают как смесь вкусов клубники, ананаса и гуавы. фейхоаИсточник фото: 123rf.comОдним из основных преимуществ фейхоа является его богатый состав витаминов и минералов. Особенно выделяется высокое содержание йода, что делает фейхоа уникальным среди других фруктов. Также фейхоа является отличным источником витамина C, который играет ключевую роль в укреплении иммунной системы и борьбе с простудными заболеваниями. Кроме того, фейхоа содержит витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и поддержания здоровья кожи. Минеральный состав фейхоа включает калий, магний и кальций, необходимые для здоровья костей, сердца и мышц", — говорит эксперт.
"Фейхоа также ценится за свои антиоксидантные свойства. Антиоксиданты препятствуют развитию хронических заболеваний и ускоренному старению. Помимо этого, высокое содержание пищевых волокон в фейхоа способствует улучшению пищеварения и может помочь в поддержании здорового веса", — подчёркивает Оксана Фаст.
Таким образом, фейхоа может быть включён даже в диету — он станет источником натуральных сахаров, необходимых для работы мозга.Несколько слов о коварстве фейхоаФейхоа, по словам эксперта, можно употреблять в различных формах — в свежем виде, в салатах, десертах или смузи.
"Этот фрукт — отличный выбор для тех, кто ищет натуральный и вкусный способ улучшить свой рацион. Однако, как и в случае с любыми другими продуктами, важно соблюдать умеренность. Рекомендуется начинать с небольших порций, особенно если вы пробуете фейхоа впервые, чтобы избежать возможных аллергических реакций. Не все могут безопасно употреблять фейхоа. Например, люди с индивидуальной непереносимостью или аллергией на этот фрукт должны его избегать. Кроме того, беременным и кормящим женщинам, а также людям с проблемами со щитовидной железой рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением фейхоа в свой рацион", — отметила Оксана Фаст.
Фейхоа может дополнить и разнообразить ваш рацион. Наслаждайтесь его вкусом и оцените его пользу.