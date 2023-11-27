Фейхоа: польза и вред необычного фрукта

"Этот фрукт — отличный выбор для тех, кто ищет натуральный и вкусный способ улучшить свой рацион. Однако, как и в случае с любыми другими продуктами, важно соблюдать умеренность. Рекомендуется начинать с небольших порций, особенно если вы пробуете фейхоа впервые, чтобы избежать возможных аллергических реакций. Не все могут безопасно употреблять фейхоа. Например, люди с индивидуальной непереносимостью или аллергией на этот фрукт должны его избегать. Кроме того, беременным и кормящим женщинам, а также людям с проблемами со щитовидной железой рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением фейхоа в свой рацион", — отметила Оксана Фаст.