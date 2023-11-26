Врач назвала продукты, которые ведут к скачку сахара в крови

От питания во многом зависит здоровье человека. Именно поэтому врачи советуют не переедать сладкого, солёного и жирного, а есть больше фруктов и овощей. Правда, даже тут есть, как оказалось, свои нюансы. Например, фруктовые соки сложно назвать полезным продуктом.

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О том, какие продукты лишь кажутся полезными, рассказала доктор Миджин Браун.

По словам Браун, фрукты, фруктовые соки, овсяное молоко, овсяная каша и рисовые лепёшки лишь кажутся полезными продуктами. На деле в них полно сахара, который провоцирует скачок инсулина в крови, то есть риски развития сахарного диабета второго типа растут. А значит со временем могут появиться бляшки в сосудах, проблемы с сердцем и суставами. Эксперт уточнила, что в фруктовых соках порой сахара столько, сколько и в газировке.

При этом клетчатки совсем немного. И фрукты сейчас не такие, какие были раньше. В них много сахара и меньше клетчатки. Например, манго, ананас, бананы и виноград вообще лучше есть как десерт из-за слишком большой концентрации сахара. Даже в овсяном молоке с хорошим составом много углеводов. Что уж говорить о тех продуктах, в которых есть консерванты, загустители и эмульгаторы.

Овсянка, по словам медика, тоже спорный продукт — на восемь граммов клетчатки, там может содержатся 62 г углеводов. Но если вы всё-таки любите эту крупу, то лучше брать цельнозерновой вариант долгого приготовления — такой овёс принесёт пользу.