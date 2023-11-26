Ученые назвали две закуски, снижающие давление

Гипертонию называют молчаливым убийцей, потому что при таком состоянии сердцу работать усерднее, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это может привести к повреждению кровеносных сосудов и различных органов. Поэтому любые шаги, которые вы можете предпринять для снижения кровяного давления, могут потенциально спасти жизнь.

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По словам врачей, питание играет в этом вопросе большое значение. Так, употребление слишком большого количества определенных продуктов, особенно продуктов с высоким содержанием соли, может привести к росту артериального давления.

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Аналогично, есть определенные продукты, которые также могут помочь снизить ваш уровень. В частности, Эрин Блейкли, инструктор по фитнесу и основатель компании Senior Golf Source, порекомендовала две вкусные закуски для снижения кровяного давления.

Она объяснила:

"Черника, наряду с другими ягодами, изобилует соединениями, называемыми флавоноидами".

Известно, что флавоноиды помогают регулировать кровяное давление.

"Антоцианы, особый тип флавоноидов, который придает ягодам глубокие синие, красные или фиолетовые оттенки, были особенно освещены за их полезные для сердца преимущества", — сказала она.

Ее советы подкреплены исследованием, опубликованным в The Journals of Gerontology Series A в 2019 году.

Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона, показало, что употребление 200 граммов (примерно одной чашки) черники в день может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить систолическое кровяное давление (верхнее число в показаниях артериального давления).

Кроме того, эксперт объяснила, что употребление темного сорта шоколада на самом деле может принести пользу для здоровья.

"Удивительно, но темный шоколад также помогает регулировать кровяное давление, но только те, которые содержат не менее 70 процентов какао.



Как и ягоды, темный шоколад богат флавоноидами, но основными из них являются флаванолы. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, что является ключевым игроком в развитии высокого кровяного давления", — объясняет эксперт.